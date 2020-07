Actriz Kelly Preston muere de cáncer de mama a los 57 años

13 jul (Reuters) - La actriz estadounidense Kelly Preston, que apareció en películas como "Jerry Maguire" y "Twins", falleció a los 57 años tras combatir un cáncer de mama durante casi dos años, anunció su esposo, John Travolta, en una publicación en Instagram en la noche del domingo.

"Con gran pesar les informo que mi preciosa esposa Kelly perdió su batalla de dos años contra el cáncer de mama", dijo el actor de "Grease", de 66 años, en su mensaje.

"El amor y la vida de Kelly serán recordados siempre. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos, que han perdido a su madre, así que perdónenme por adelantado si no oyen de mí en un tiempo", escribió Travolta.

Nacida Kelly Kamalelehua Smith en Honolulu el 13 de octubre de 1962, cambió su nombre a Kelly Preston antes de lograr su primer papel en la comedia de 1985 "Mischief". Después apareció en otra comedia adolescente, "Secret admirer".

En los años siguientes participó en filmes como "SpaceCamp" y "Twins", con Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito.

En "Jerry Maguire", interpretó a la prometida de Tom Cruise, Avery Bishop, y más tarde coprotagonizó "For love of the game" con Kevin Costner.

Su último filme fue "Gotti" en 2018, donde interpretó a Victoria Gotti, esposa del mafioso John Gotti, encarnado por Travolta.

Preston y Travolta, estrella de grandes éxitos como "Saturday night fever" y "Grease", se conocieron en 1988, cuando coincidieron en el filme "The Experts". Se casaron el 5 de septiembre de 1991 en París. (Reporte de Rebekah Mathew en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)