Una emisora opositora denuncia el sabotaje que los deja fuera del aire en Nicaragua

Vista de la sede de Radio Corporación, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 12 jul (EFE).- La emisora Radio Corporación, una de las más antiguas y escuchadas de Nicaragua, denunció este domingo el sabotaje contra sus antenas de transmisión, que los dejará fuera del aire por cuatro días en su frecuencia de Amplitud Modulada (AM).

Personas no identificadas sabotearon la antena de transmisión de Radio Corporación, ubicadas en Tipitapa, 26 kilómetros al norte de Managua, lo que ha dejado a la emisora, critica con el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, fuera del aire, según denunció en una declaración.

"Estos delincuentes han sustraído las cintas de cobre que se ubican en la base de la antena de Amplitud Modulada (AM). Como consecuencia del robo la frecuencia 540 no estará al aire al menos por los próximos cuatro días", explicó la emisora, propiedad del excandidato presidencial opositor Fabio Gadea Mantilla.

Técnicos de la emisora trabajan en el caso para resolver lo más pronto posible el sabotaje, de acuerdo con la información.

La emisora aseguró que desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el presidente Ortega por unas controvertidas reformas a la seguridad social, "esta sería la segunda vez que ocurre esto (sabotaje) en la principal antena de Radio Corporación".

"Lo que más llama la atención es que los supuestos delincuentes al parecer conocen del funcionamiento de las antenas y logran robarse el cobre fácilmente", observó.

La emisora podrá seguir transmitiendo en la frecuencia 97.5 de Frecuencia Modulada (FM) y en sus cuentas de plataformas digitales de las diferentes redes sociales.

"Reiteramos nuestro compromiso con la justicia y la democracia como cimientos indispensables en la construcción de una nueva Nicaragua", concluyó.