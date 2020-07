Un total de 174 hospitalizados por COVID-19 en Puerto Rico, mientras crece la preocupación

Una mujer con tapabocas hace fila el 11 de junio de 2020 en una tienda de San Juan, Puerto Rico. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 12 jul (EFE).- Los hospitalizados a causa del COVID-19 alcanzaron los 174 en Puerto Rico, territorio donde crece la preocupación ante un potencial rebrote de casos que obligue a una vuelta atrás en la reapertura de los sectores económicos.

La información que divulga este domingo el Departamento de Salud de Puerto Rico indica que los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos de hospitales de la isla se sitúan en 12.

Además, los pacientes que tienen que ser asistidos por respirador artificial son 11.

El conjunto de respiradores de que disponen los hospitales de la isla son 846, de los que 11 están destinados en estos momentos a pacientes afectados por el coronavirus.

El total de casos confirmados en Puerto Rico en lo que va de pandemia es de 2.583, mientras que los casos probables son 7.071.

El total de muertes asciende a 167, de las que 71 son confirmadas y 96 probables.

Por regiones, destaca la del área metropolitana de San Juan con 827 casos confirmados, seguida por los 413 de Bayamón y los 401 de Mayagüez.

El informe de este domingo del Departamento de Salud no reportó muertes por COVID-19, mientras que se registraron 148 casos confirmados y 106 casos probables adicionales.

Este reporte contrasta con los 8 muertos del sábado, lo que incrementó la preocupación de los últimos días, en especial ante el esperado anuncio de una nueva etapa de apertura de la economía a partir del próximo miércoles.

El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, dio a conocer el sábado que ordenó el cese inmediato de operaciones de un establecimiento hotelero de la isla municipio de Culebra por llevar a cabo actividades que han puesto en riesgo la salud de empleados y huéspedes, además de advertirse a otros dos.

El Departamento de Salud informó también que se tomó acción contra dos establecimientos en Ponce, la principal ciudad del sur de la isla, que no cumplían con los requisitos de salud y violaban la orden ejecutiva que firmó la gobernadora, por lo que fueron clausurados.

Además, el sábado se dio a conocer que al menos seis médicos residentes del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) dieron positivo al COVID-19.

Ante el incremento de casos y de la preocupación, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, aseguró que el Ejecutivo que lidera no es responsable del aumento de contagios de la enfermedad.

Vázquez señaló que las alzas en casos de coronavirus no es responsabilidad del Gobierno, sino "de cada ciudadano y empresa", según dijo quienes deben "cumplir con los protocolos de seguridad".

"Yo voy a mirar y escuchar las recomendaciones de los médicos. No quisiera volver -a dar marcha atrás en la reapertura de sectores económicos- por el impacto económico", dijo la jefa del Ejecutivo.

"No voy a castigar a la industria porque es injusto para el que está cumpliendo. El que no está cumpliendo se va a exponer a que Salud le cierren su negocio", advirtió.