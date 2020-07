Tenis.-Kerber, sobre Zverev: "Debe aprender de los errores, pero el tenis no se verá perjudicado por sus vídeos"

27/07/2019 FILED - 27 July 2019, Hamburg: German tennis player Alexander Zverev in action against Georgia's Nikoloz Basilashvili during their men's singles Semi-final tennis match of the Hamburg European Open (Rothenbaum tournament), at the Rothenbaum Stadium. Zverev admitted that he vies for taking part in the upcoming Davies Cup despite the newly introduced system of play. Photo: Daniel Bockwoldt/dpa DEPORTES Daniel Bockwoldt/dpa



BAD HOMBURG (ALEMANIA), 12 (dpa/EP)



La tenista alemana Angelique Kerber no cree que el controvertido Adria Tour y los vídeos de su compatriota Alexander Zverev asistiendo a fiestas y saltándose las restricciones durante la pandemia de coronavirus vayan a tener un efecto negativo sobre el tenis.



"Es cierto que se debe aprender de los errores, pero confío en que el tenis en general no se verá perjudicado por eso", declaró a dpa la ganadora de Wimbledon de 2018.



Al mismo tiempo, dejó en claro que lo sucedido no cambia en nada su proyecto de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio el año próximo junto al tenista hamburgués en la categoría de dobles mixtos.



Zverev, séptimo del ranking mundial, llegó recientemente a los titulares de la prensa como participante del criticado Adria Tour, que dejó numerosos casos positivos de coronavirus. Posteriormente, en las redes sociales volvieron a aparecer vídeos del tenista alemán en fiestas, aunque sin precisar fecha.



El capitán del equipo alemán de Copa Davis, Michael Kohlmann, se mostró irritado con el comportamiento del número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. "Asistir a una fiesta con el torso desnudo no se ajustaba a la época. Lo que salió de ahí no es nada bueno para el deporte", criticó Kohlmann.



Al mismo tiempo, consideró "una reacción correcta" que Zverev diera a conocer luego que lo sentía y que se sometía al aislamiento. "Él mismo lo sabe, cometió un error", concluyó Kohlmann.