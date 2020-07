Serbia/Kosovo.- La UE pide "valentía política" en las negociaciones entre Kosovo y Serbia

18/06/2020 El Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell POLITICA INTERNACIONAL Laurie Dieffembacq/European Parl / DPA



BRUSELAS, 12 (DPA/EP)



El Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha pedido a Serbia y a Kosovo "valentía política" en las conversaciones que mantienen para facilitar el reconocimiento mútuo de ambas partes.



"Las conversaciones deberán contar con la valentía política de las dos partes", ha afirmado Borrell antes de una videoconferencia con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, y el primer ministro kosovar, Avdullah Hoti.



El objetivo, ha destacado Borrell, es "un acuerdo integral, final y legalmente vinculante de normalización". "La falta de una solución está lastrando el desarrollo de ambas partes", ha advertido, al tiempo que ha reconocido que la solución "no será fácil".



También participa en estos contactos el representante especial de la UE para el diálogo entre Belgrado y Pristina, Miroslav Lajcak. Este proceso cuenta con el aval y el apoyo de Alemania y de Francia.



El dialogo impulsado por la UE no ha estado exento de obstáculos, ya que en las últimas semanas la acusación de la Fiscalía del Tribunal Especial de Kosovo de crímenes de guerra contra el presidente, Hashim Thaci, ha hecho que el líder kosovar dé un paso atrás en su representación exterior del país.



La acusación hizo descarrilar la mediación de Estados Unidos, que, en paralelo a la UE, tenía prevista una cumbre en Washington.



La diplomacia europea se había marcado el mes de julio para relanzar el diálogo entre Belgrado y Pristina, tras meses de mediación y de que en las últimas semanas Lajcak haya trabajado sobre el terreno. En Bruselas insisten en que el futuro de Serbia y Kosovo es europeo y recalcan que el camino se hará a través del diálogo que facilita la UE.



Estas conversaciones son una condición 'sine qua non' para las aspiraciones de ingreso en la UE de ambos países, aunque no está claro qué fórmula está dispuesta a pactar Belgrado para reconocer la independencia de la antigua provincia serbia, que declaró su separación en 2008 de forma unilateral.