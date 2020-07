Putin pronostica que Occidente continuará con sus sanciones contra Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin. EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK /KREMLIN/Archivo

Moscú, 12 jul (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, pronosticó que Occidente continuará su política de sanciones contra Rusia para intentar contener su desarrollo, pero aseguró que el país podrá superarlas, en un entrevista emitida hoy por el canal de televisión Rossía-1.

"Para mí es evidente que continuará la confrontación en la arena económica internacional, porque ello obedece a que algunos países no quieren aceptar que aparezcan o que ya hayan aparecido competidores globales eficaces", dijo el mandatario en declaraciones al programa "Moscú. Kremlin. Putin", que se emite los domingos.

Según el presidente ruso, se emplearán "diversos tipos de restricciones: tarifarias, financieras, tecnológicas hasta burdas sanciones con el objetivo de contener el desarrollo de los competidores potenciales de aquellos países que se consideran líderes mundiales y quieren mantener esa posición".

"Esta confrontación, esta lucha, va a seguir y nos afectará, pero estoy seguro de que no será de una manera importante, porque tenemos un enorme potencial de crecimiento interno y resolveremos este problema", subrayó.

Putin obvió señalar que las sanciones a Rusia de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países fueron adoptadas por el involucramiento de Moscú en la crisis ucraniana.

Sin embargo, se refirió las relaciones entre Moscú y Kiev y recalcó que el empeoramiento de esta "no tiene nada que ver con Crimea", anexionada por Rusia en marzo de 2014 tras un referéndum rechazado por Ucrania y gran parte de la comunidad internacional.

"En cuanto a la cronología de los acontecimientos: primero se produjo el golpe de Estado y la toma de poder (en Kiev), y desde ese momento nuestros puntos de vista con los dirigentes ucranianos se tornaron diametralmente opuestos", subrayó.

Desde entonces "nuestros caminos se separaron", añadió Putin, para subrayar que "Crimea se incorporó a la Federación de Rusia".

El espacio "Moscú. Kremlin. Putin", una crónica de la semana del presidente, se emite las 22.00 hora local en todo el territorio del país, por lo que los primeros en poder verlo, por la gran diferencia horaria, son los telespectadores de Lejano Oriente, lo que permite a la agencias rusas adelantar sus contenidos.