Pepón Nieto no pudo decir que no a la vuelta de 'Los hombres de Paco'

MADRID, 12 (CHANCE)



Este sábado tuvo lugar el concierto del grupo Mastodonte en Madridi, el grupo musical compuesto por el actor Asier Etxeandia y el músico Enrico. Actuaron en IFEMA y como era de esperar, muchos fueron los rostros conocidos que asistieron a la actuación. Entre ellos, Pepón Nieto, que siempre es una alegría ver a este actorazo que nos deja con ganas de más en cada uno de los papeles que interpreta.



Como bien sabemos, Pepón Nieto es muy amigo de Asier Etxeandia y lo cierto es que, aunque dudó si asistir o no por las medidas de seuridad, no se pudo aguantar: "He dudado hasta el último momento, pero está todo muy bien organizado, pasas por un túnel de desinfección, están las mesas muy separadas. La verdad que está todo muy bien organizado".



El actor acaba de rodar un capítulo de la serie 'La Veneno' en la que también aparecen Las Campos: "He visto los dos primeros capítulos y son maravillosos y es una alegría estar en esa serie. Yo tenía muchas ganas de trabajar con los Javis". Y es que no nos extraña porque les está quedando una serie súper emotiva de la vida de una de las mujeres que más ha hecho por el colectivo LGTBIQ.



Otra de las ilusiones que tiene el actor en estos momentos es la vuelta de Los hombres de Paco, una serie que nos hizo vibrar a todos los espectadores y que estamos esperando con ansia: "También tenemos muchas ganas de volver con los Hombres de Paco, que es una serie mítica". Pepón nos ha confesado el recuerdo tan entrañable que tiene de esos años: "La verdad que lo pasamos muy bien, fue una de las mejores épocas de mi vida. Nos llamamos entre todos y comentamos que quería volver, estábamos muy sorprendidos, cuando vimos los guiones vimos que nos gustaba muchísimo y era para no perdérselo".