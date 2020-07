Panamá agrega 30 muertes más por COVID-19 y acumula 44.332 contagios

Una mujer vende golosinas en un puesto improvisado en Calidonia, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 11 jul (EFE).- Panamá reportó este sábado otras 30 nuevas muertes por la COVID-19, 6 más que el viernes, y 1.075 casos positivos que totalizan 893 defunciones y 44.332 contagios confirmados tras 125 días de pandemia en el país y una tasa de letalidad de 2,00 %, por debajo del 4,5 % mundial.

El informe del Ministerio de Salud (Minsa) detalla que 22.170 pacientes han logrado recuperarse, mientras que los hospitalizados suman 1.094, divididos en 936 en sala general y 158 en las unidades de cuidados intensivos.

En aislamiento domiciliario se contabilizan 19.497 personas, y otras 678 en hoteles que funcionan provisionalmente como hospitales.

A la fecha, tras el primer caso registrado el 9 de marzo pasado, se han realizado 161.466 pruebas de detección de contagio por el nuevo coronavirus, 73 % negativa y 27 % positivas.

Las pruebas por millón de habitantes ascienden a 37.739, con 2.797 nuevas muestras efectuadas en las últimas 24 horas, para una positividad de 38 %.

El informe del Minsa destaca que según con el rango de edad, las muertes se concentran entre las personas de más de 60 años de edad, que acumulan 638 del total de 893 defunciones.

La provincia de Panamá, donde está la capital, y la contigua de Panamá Oeste, son las zonas con más alta incidencia de casos con 26.864 y 7.705, respectivamente, y son en las que rigen las más fuertes restricciones de movilidad a fin de contener la propagación del virus.

En ambas rige una cuarentena los fines de semana, mientras que en el resto del país está vigente un toque de queda nocturno.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo que el Gobierno no descarta ningún tipo de propuesta con tal de frenar el incremento de contagios y defunciones, pero aclaró que en el caso de estas dos provincias no se ha decidido declarar una cuarentena absoluta.

"Esta propuesta la hemos venido estudiando, pero no es una decisión tomada", remarcó Sucre.

La Sociedad Panameña de Medicina Interna recomendó a las autoridades suspender la reapertura de actividades económicas y examinar el establecimiento de una cuarentena total y obligatoria en la capital y Panamá Oeste, ante la creciente escalada de los casos y las defunciones por la COVID-19.

La asociación médica fundamenta su propuesta en que a cuatro meses del primer caso de la COVID-19 se ha dado un "aumento exponencial en el número de casos totales, en el número de contagios y en el número de muertes por esta causa".

Además piden al Gobierno que dote a los profesionales de la salud de equipos de protección personal y de los medicamentos e insumos "con carácter de urgencia".

Panamá paralizó a mediados de marzo toda la actividad económica no esencial. Organizó un proceso de apertura gradual dividida en seis bloques que comenzó el 13 de mayo y permitió el reinicio de dos de ellos, pero que se suspendió por el rebrote de la COVID-19.

Los sectores esenciales como alimentos, salud, seguridad, transporte, entre otros, nunca han parado en el país, pero permanece cerrado todo el comercio y las escuelas, y están suspendidos los eventos masivos culturales y deportivos.