Nuevo récord diario de casos de COVID-19 en República Dominicana, con 1.418

Santo Domingo, 12 jul (EFE).- La República Dominicana registró este domingo un nuevo récord diario de contagios de coronavirus, con de 1.418, y 17 nuevos fallecimientos por la enfermedad, en momentos en los que los hospitales están acercándose al límite de su capacidad.

El total de infectados en el país ascendió a 44.532 y la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia subió a 897, según los datos del boletín diario del Ministerio de la Salud Pública.

El boletín también registra un nuevo récord de personas internadas en unidades de cuidados intensivos (UCI), un total de 235 pacientes, 9 más que en la víspera.

Según estos datos, el 68,5 % de las camas UCI destinadas a pacientes de COVID-19 están ocupadas en el país.

La tasa de ocupación hospitalaria se situaba en el 74 % el pasado viernes; el Ministerio no actualiza esta estadística en fin de semana, al no celebrarse la rueda de prensa del titular de la cartera, Rafael Sánchez Cárdenas.

El ministro visitó este sábado Santiago, segunda ciudad del país y donde la ocupación hospitalaria llegaba al 89 %, para estudiar la posibilidad de aumentar el número de camas en los centros médicos públicos y privados.

Los nuevos contagios se concentran en la zona metropolitana de Santo Domingo, con 589 casos en 24 horas, y en Santiago, que suma 182 nuevos contagios.

El ritmo de contagios se ha acelerado desde que se inició la apertura de la economía, el 20 de mayo, y se espera que aumente aún más en las próximas semanas, a consecuencia de las aglomeraciones que se produjeron con motivo de las elecciones presidenciales y legislativas celebradas el 5 de julio.

El ministro de Salud dijo este sábado que se debe esperar dos semanas para valorar el real impacto de las elecciones en el aumento de los contagios.

No obstante, se ha mostrado contrario a volver a implantar el estado de emergencia y el toque de queda, que estuvieron en vigor desde mediados de marzo hasta finales de junio, y en cambio aboga por realizar operativos puntuales en las zonas con mayor incidencia del virus.