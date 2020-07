Moscú avanza en la desescalada con unos 650 casos diarios de COVID-19. EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY/Archivo

Moscú, 12 jul (EFE).- La capital rusa, con una media de 650 casos diarios de COVID desde comienzos de mes, avanzará este lunes, en la desescalada de las medidas restrictivas para frenar la propagación del nuevo coronarivus.

Por disposición del alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, a partir de mañana se levantan las restricciones al funcionamiento de los establecimientos de educación superior, aunque deja en manos del Ministerio de Ciencia y Educación la decisión sobre las actividades presenciales y a distancia.

También queda sin efecto la prohibición de las clases presenciales para niños y adultos en diversos tipos de establecimientos, incluidas las escuelas.

El Ayuntamiento planea iniciar el año escolar, como es habitual, el 1 de septiembre.

Además, mañana podrán abrir al público los parques de atracciones y los centros culturales y de esparcimientos, siempre y cuando no se supere el 50 % del aforo.

Los espectáculos y actividades públicas masivas al aire libre continúan prohibidos, ya que según el Ayuntamiento en ellos no se puede garantizar en necesario distanciamiento entre los asistentes.

El alcalde moscovita no ha descartado retrocesos en la desescalada en caso de un empeoramiento de la situación epidémica en la ciudad, de más de 12 millones de habitantes.

A día de hoy, según datos oficiales, Rusia acumula 727.162 casos de COVID-19 y 11.335 fallecimientos por esta enfermedad.

En Moscú, el mayor foco infeccioso del país, hasta ahora se han registrado 229.357 positivos (679 en las últimas veinticuatro horas) y 4.143 casos letales.