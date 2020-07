Maxi Iglesias se suma al brindis con botella de vidrio

MADRID, 11 (CHANCE)



Si hablamos de Maxi Iglesias, hablamos de uno de los rostros más reconocidos en televisión y del hombre que nos ha hecho suspirar en más de una ocasión con sus diferentes interpretaciones en las series o películas. Su último trabajo emitido, en una de las plataformas internacionales más importantes del momento, fue en la serie de 'Valeria' con las que nos dejó con ganas de más.



Ahora, Maxi Iglesias se ha sumado a un reto que nos ha encantado. Se ha convertido en el principal embajador del movimiento #ChinChinConVidrio y #YoElijoVidrio y ha sido el encargado de iniciar este gran brindis invitando a sus seguidores a ser una mejor versión de sí mismos en la nueva normalidad, conservando los hábitos saludables y siendo más respetuosos con el entorno.



Pero él no ha sido el único rostro conocido, María Pombo ha sido retada por el actor para seguir con este importante propósito. Así como Melissa Jiménez, Natalia Sánchez y Marc Clotet, que también de forman parte de este brindis infinito. A la emotiva campaña se han sumado jóvenes Tiktokers con rostros muy conocidos como las influencers María García de Jaime y Anna Ferrer Padilla.



Y es que lo más importante de todo es que Friends of Glass, es la plataforma europea de consumidores a favor de los alimentos y bebidas envasados en vidrio. La forma en la que la naturaleza retomaba espacios durante el confinamiento ha hecho evidente nuestro impacto en el entorno, pero a su vez, nos demuestra cómo los cambios de hábito, cuando se realizan entre todos, favorecen una vida más sostenible.



En la nueva normalidad es importante no olvidar lo aprendido, la importancia de cuidar del medio ambiente es una lección fundamental y todos podemos aportar algo en el día a día. Cuando elegimos un alimento o bebida en el supermercado, también estamos eligiendo su envase, y el de vidrio es natural y 100% reciclable infinitas veces, sin perder calidad ni cantidad en el proceso, una ventaja que hace de este material un recurso inagotable y siempre apto para convertirse de nuevo en lo que era, un envase.



Por eso, muchos actores e influencers se están sumando a esta campana en redes sociales, uniéndose al brindis con botella de vidrio para animar a los españoles a seguir manteniendo los comportamientos saludables y respetuosos durante esta nueva etapa.