Leonard llega a la "burbuja" de Orlando

En la imagen, Kawhi Leonard, el jugador de los Clippers de Los Ángeles (i) maniobra contra Wesley Matthews (d) de los Milwaukee Bucks. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Orlando (EE.UU.), 11 jul (EFE).- Kawhi Leonard, el jugador estelar de los Clippers de Los Ángeles, ya se encuentra en Orlando (Florida) para el reinicio de la temporada de la NBA y está pasando por el protocolo de cuarentena antes de unirse a las actividades de su equipo.

Doc Rivers, entrenador de los Clippers, confirmó el sábado que Leonard llegó al Walt Disney World Resort como se esperaba, después de haber sido excusado por el equipo para atender un asunto familiar cuando los Clippers volaron a Orlando el miércoles.

Los Clippers cerraron las instalaciones de su equipo por precaución después de que hubo una prueba de coronavirus positiva entre su grupo de viaje, el pasado 2 de julio.

Pero Rivers dijo que sus jugadores que están en Orlando se encuentran sanos, incluido Leonard.

Leonard se reunirá a su equipo después de que casi durante toda la temporada ha tenido un problema de rodilla.

Rivers no dijo cómo los Clippers planean aumentar el trabajo a Leonard para el juego de postemporada.

"No lo sé todavía. Creo que todos están sanos, eso es un gran avance. Los muchachos no estaban tan sanos en el campo de entrenamiento a principios de este año. Ahora tenemos a Paul George sano, tenemos a Kawhi sano, no tenemos a un hombre herido en este momento".

Los Clippers (44-20) pasaron por su segunda práctica el sábado cuando reanudaron su persecución por el título.

El base Lou Williams dijo que los Clippers llevaron a cabo una votación del equipo sobre si ir a Orlando y participar en el reinicio de la NBA.