Lebron James no usará ninguna leyenda sobre su camiseta

En la imagen, el jugador de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Orlando (EE.UU.), 11 jul (EFE).- El jugador estelar de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, dijo que es uno de los pocos de la NBA que renunciará a usar un mensaje de justicia social en la parte posterior de su camiseta cuando la temporada se reanude en Orlando (Florida).

"No usaré un nombre en la parte posterior de mi camiseta", dijo James este sábado.

"No es falta de respeto a la lista que se transmitió a todos los jugadores. Elogio a cualquiera que decida (poner) algo en la parte posterior de la camiseta. Simplemente es que algo no resonó seriamente con mi misión, con mi objetivo", apostilló.

"Me hubiera encantado poder opinar poniendo algo en la parte posterior de la camiseta, pero estoy de acuerdo con eso. No necesito tener algo en la parte posterior de la camiseta para que la gente pueda entender mi misión y de qué se trata", indicó el astro.

Hasta el miércoles por la tarde, 285 de los 350 jugadores elegibles de la NBA habían escogido un mensaje de justicia social para ponerlo en sus camisetas, mientras que 17 optaron por continuar usando sus nombres, dijo el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, Michele Roberts.

La lista de los mensajes sugeridos acordados por la NBPA y la NBA, que se pusieron a disposición de los jugadores por correo electrónico, según la fuente son: Black Lives Matter, Diga su nombre, Votar, No puedo respirar, Justicia, Paz, Igualdad, Libertad, Suficiente, y Poder para el pueblo.

También pueden usar Justice Now, Di su nombre, Sí Se Puede (Sí, Podemos), Liberación, Míranos, Escúchanos, Respétanos, Amarnos, Escucha, Levántate, Aliado, Antirracista, Yo soy un hombre, Hablar alto, Cuántos más, Economía del grupo, Reforma educativa, y Mentor.