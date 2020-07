Kudai vuelve con nuevos sonidos para sus fans y a la conquista de los jóvenes

Fotografía promocional sin fecha cedida por Sony Music de los integrantes del grupo de música pop chileno Kudai, desde la izquierda, Tomás Manzi, Nicole Natalino, Bárbara Sepúlveda y Pablo Holman. EFE/Sony Music

Santiago de Chile, 12 jul (EFE).- Luego de una década de receso y para celebrar sus 20 años de carrera, el grupo de pop chileno Kudai regresa con una nueva versión musical de su primer éxito, "Sin Despertar", y con el deseo de no solo reconectar con sus fans históricos, sino de llegar a las generaciones más jóvenes.

"Estamos muy abiertos a que nuestra música se escuche en todas las edades, que no haya restricciones", comentó en entrevista con Efe Nicole Natalino, integrante y fundadora del grupo.

Kudai se formó al principio de los años 2000 integrado por los entonces adolescentes Pablo Holman, Tomás Manzi, Bárbara Sepúlveda y Natalino, y su primer disco, "Vuelo", les otorgó el reconocimiento dentro de Chile y en varios países de América Latina.

La década de los 2000 los llevó a distintos puntos del continente y a cosechar una serie de galardones, como Mejor artista en los Premios MTV Latinoamérica, Grupo latino del año de los Premios Orgullosamente Latino, así como una nominación en la categoría de Mejor álbum pop por un Dúo/Grupo con vocales en los Latin Grammy del año 2008.

Con temáticas relacionadas a la adolescencia, el amor y el desamor, Kudai estuvo vigente en la escena musical latinoamericana hasta el año 2009, cuando anunció un receso.

Hace tres años, Bárbara, Nicole, Pablo y Tomás decidieron retomar el proyecto de la banda y fue así que en 2019 sacaron un nuevo disco, titulado "Laberinto", y a finales de junio de este año publicaron una nueva versión musical de su primer éxito, "Sin Despertar", acompañada de un nuevo videoclip.

En el metraje se puede ver a los integrantes ya convertidos en adultos, a la vez que el video repasa momentos de los inicios de la banda.

Pregunta (P). Luego de 20 años de carrera y considerando el disco lanzado en 2019 y los trabajos que se vienen, ¿este material va dirigido a los fanáticos que crecieron con ustedes o a quienes son actualmente adolescentes?

Respuesta (R). (Nicole Natalino): Vamos dirigidos a todos esos fans que nos siguieron años y años, que nos escribían para que volviera Kudai y que ojalá gente de más generaciones que no nos han escuchado se sumen a esto, porque muchas de las temáticas antiguas hablan un poco de la adolescencia, pero creo que en general la música es atemporal y que uno puede darle su propio significado, su propia historia.

Ojalá se vayan sumando nuevos fans, nueva gente que le vaya gustando nuestra música.

R. (Tomás Manzi): Y que se sigan sintiendo identificados con nuestros mensaje, con nuestras canciones. Como decía Nicole, son mensajes atemporales que hacen que nuevas generaciones se sigan sintiendo parte del mensaje, así que felices de llegar a todas las generaciones posibles.

EXPERIMENTANDO CON EL TRAP

P. El año pasado sacaron un nuevo álbum y se ha anunciado un nuevo disco para 2021, ¿qué podrían adelantar sobre estos trabajos?, pues es probable que vaya a haber una comparación inevitable entre los primeros discos de Kudai con los que vengan de ahora en adelante.

R. (Tomás Manzi): Tenemos un cuarto disco, que es "Laberinto", en el cual nos atrevimos un poco más a experimentar con distintos estilos, con sonidos un poco más electrónicos, con bases un poquito más cercanas al trap. Por ejemplo, nos quisimos atrever con la nueva versión de "Sin Despertar" con una base musical media trap.

Si es que se viene un trabajo nuevo de Kudai, obviamente va a ser atreviéndose a nuevos estilos siempre, Kudai siempre va a tratar de ir un poco más a la vanguardia.

R. (Nicole Natalino): De todas maneras, sobre todo en estas nuevas versiones, quisimos convocar a los grandes fans emblemáticos de Kudai, de ese sonido que tienen nuestras raíces.

Ahora no hay tantos prejuicios, así que sentimos que es mucho más cómodo poder mezclar cosas sin miedo y estamos súper abiertos a hacer música distinta, nueva, aunque también poner nuestro sello siempre.

P. Ustedes partieron su carrera musical muy jóvenes, ¿cómo fue evolucionando el proceso de composición, de elegir las canciones que van en un disco?

R. (Nicole Natalino): En la primera etapa de nuestra carrera teníamos entre 10 y 17 años y bueno, era un poco más difícil entrar en todo el tema de la composición y la decisión; éramos más dependientes, teníamos un mánager y un equipo, pero ahora, en esta vuelta hace 3 años, hemos tratado de meternos un poco más en todo lo que es la gestión y un poco más en la cabeza del proyecto. Al principio nos costó un poquito, porque no estábamos acostumbrados a hacer todas esas cosas, no conocíamos ese mundo.

De todas formas siempre es un equipo y nosotros tratamos de incorporarnos a todo eso, pero de la mano de muchas personas más.

R. (Tomás Manzi): Desde el primer disco, desde "Vuelo", se vio un avance en lo que es la introducción nuestra a componer, a meter líneas vocales. Yo me acuerdo que para las canciones "Sin Despertar" o "Escapar", creamos las segundas voces; ahí hubo más incursión en lo que es la composición de melodías.

Luego, con el penúltimo disco de Kudai, "Nadha", también nos metimos un poco más en las letras y actualmente estamos bien metidos en elegir las canciones.

MÚSICA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

P. ¿Cómo es la relación con los fanáticos y tratar de impulsar nuevos proyectos musicales de manera remota, sin la posibilidad de realizar conciertos con público o salir de gira?, ¿cómo se lleva a cabo todo eso en tiempos de pandemia?

R. (Tomás Manzi): La cuestión es estar conectados con los fans en el máximo de instancias posibles. Por ejemplo, con la canción "Quédate", del disco "Laberinto", quisimos compartirla con los fans, porque era uno de los temas favoritos del disco, y lo hicimos con una grabación desde la casa. Quedó bastante bonito.

Creo que la conexión es lo más importante, hay que estar unidos, a través de la música.

R. (Nicole Natalino): Tenemos una gran plataforma que son las redes sociales. De todas maneras es muy difícil a veces contactarse con toda esa gente que te sigue, pero nosotros tratamos de estar presentes, de estar subiendo cositas. Nos hemos metido mucho en Tik Tok (risas), sobre todo que a los fans les encanta ver esas cosas: a nosotros disfrazados de emos de 15 años (bromea entre risas).

La gente siempre nos entrega mucho cariño, tenemos club de fans que suben cosas todos los días y de verdad que no sabemos cómo agradecerles toda esa entrega.