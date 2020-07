Kiko Rivera revive uno de los recuerdos más bonitos de su infancia

MADRID, 12 (CHANCE)



Son muchos los recuerdos que Kiko Rivera ha colgado en su perfil de Instagram a lo largo de los años. Su padre ha aparecido en muchos de ellos, ya que el dj no tuvo la suerte de poder tener una infancia al lado de él. Su trágica muerte fue un mazazo enorme para Isabel Pantoja y para todos sus hijos, así como para muchos españoles que le admiraban como figura del mundo del toreo.



Hoy, Kiko Rivera ha rescatado una fotografía que nos ha enternecido muchísimo. Se trata de una imagen en la que sale encima de un perro que era de Paquirri, y como no podía ser de otra manera, el hijo de Isabel Pantoja ha contado la historia que hay detrás de dicho recuerdo:



"Con uno de mis amores perrunos ...nunca mejor dicho porque su nombre era "Amor" y fue el perro de mi padre. Cuando él murió se quedó cuidándome. Tengo tantos bonitos recuerdos..."



Y es que cuando Paquirri se fue de este mundo, muchos fueron los recuerdos que quedaron de él en Cantora, uno de ellos este perro que se encargó de cuidar a Kiko Rivera en todo momento y con el que jugaba a todas horas. No hay mayor recuerdo que mirar una fotografía y teletransportarte hasta allí y eso es lo que ha hecho el hijo de Isabel Pantoja, volver a recordar lo feliz que fue al lado de Amor.