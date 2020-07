Gallo, que ya se unió a los Vigilantes, desconoce si tuvo coronavirus

En la imagen, Joey Gallo (d), jugador de los Vigilantes de Texas en acción. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Arlington (Texas, EE.UU.), 11 jul (EFE).- Joey Gallo, el guardabosques de los Vigilantes de Texas, dice que no sabe si realmente tuvo el coronavirus a pesar de dar positivo en dos pruebas, ya que nunca ha tenido ningún síntoma y también ha tenido múltiples pruebas negativas.

El sábado, un día después de unirse a equipo, dijo que "Desearía tener una respuesta (porque) porque realmente no sé (si tuve el virus)".

Dijo que planeaba hacerse una prueba de anticuerpos más extensa para asegurarse, luego de que una punción digital indicara negativo.

El toletero All-Star de 26 años se perdió la primera semana del campamento de verano de los Vigilantes y se aisló de sus compañeros durante dos semanas después de dos pruebas positivas, realizadas en medio de dos que arrojaron negativo, durante las pruebas de admisión.

Tuvo dos pruebas negativas por su cuenta fuera del programa de pruebas de MLB, pero no fue autorizado para unirse al equipo hasta pruebas negativas consecutivas bajo el protocolo.

"Fue un proceso extraño. No había mucho que nadie hubiera podido hacer porque la prueba resultó positiva", dijo Gallo, quien agregó que "fue difícil obtener respuestas reales sobre si realmente lo tenía o no. A partir de ahora estoy saliendo negativo y así es como espero quedarme el resto de la temporada".

Los resultados positivos de Gallo fueron por la prueba de saliva, aunque fue negativo en una prueba de hisopo. Dijo que está "ahora al límite" cuando pasa por la prueba y se pone nervioso cada vez que tiene que hacer una prueba de saliva.

Después de las temporadas de 40 jonrones en 2017 y 2018, Gallo tuvo 22 vuelacercas en 70 juegos la temporada pasada cuando fue un All-Star por primera vez antes de la cirugía de muñeca que le terminó la temporada. Gallo conectó jonrón en el Juego de las Estrellas en el primer lanzamiento en su único turno al bate.