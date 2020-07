Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Cádiz vuelve a Primera 15 años después

15/01/2020 Cádiz - Mirandés DEPORTES LALIGA



La derrota del Zaragoza ante el Oviedo permite el ascenso matemático de los de Álvaro Cervera



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Cádiz se convirtió este domingo en equipo de LaLiga Santander después de la derrota (2-4) del Zaragoza ante el Oviedo en la jornada 40 de LaLiga SmartBank, que supuso el billete matemático del equipo andaluz con dos jornadas para el final de la temporada.



El cuadro maño, tercero en la tabla, se quedó en 62 puntos por los 69 del Cádiz, con seis por jugarse, con lo que los de Álvaro Cervera, que fallaron en la celebración el sábado ante el Fuenlabrada, no esperaron mucho más para verse en Primera 15 años después. El Oviedo fue mejor y sorprendió a un Zaragoza que tendrá que aspirar al ascenso desde la exigente promoción.



Así, el Cádiz confirmó lo que se venía anunciando desde comienzos de año. Sólo el parón por la pandemia y las dudas de retomar la competición cuestionaron un ascenso que tenía nombre y apellidos por el dominio de los amarillos durante esta campaña. En total, el Cádiz ha sido líder en solitario desde la jornada 4, un excelente ejercicio de regularidad.



Los gaditanos han sido eminentemente prácticos, sobre todo en labores defensivas, donde presumen de ser el segundo equipo menos goleado, liderados por el veterano Cala, que celebra su segundo ascenso a Primera. En el área contraria, Álex Fernández -un seguro de vida desde los once metros- y el 'Choco' Lozano han sido sus principales argumentos durante la temporada. Entre ambos han superado la veintena de tantos.



No pudo ser ante el 'Fuenla' en el Carranza, pero este domingo el Oviedo terminó con el suspense en La Romareda. El Zaragoza no entró bien en el partido y el conjunto asturiano, necesitado para escapar de la zona de descenso, estuvo serio y acertado. Obeng y Sangalli dejaron un 0-2 al descanso y en la reanudación Rodri perdonó el 0-3 desde el punto de penalti. Bárcenas y Ortuño golearon a los locales, que hicieron dos goles de la honra inservibles cuando el Zaragoza tenía en su mano asaltar la zona de ascenso directo.



La jornada de domingo comenzó movida y con la sorpresa del Extremadura, ya descendido, en Riazor (2-3). Se durmió el Deportivo y lo puede pagar caro, por culpa además de un canterano como Óscar Pinchi, que hizo los dos últimos goles visitantes.



David Simón adelantó pronto a los gallegos pero el Dépor perdió de vista el partido mientras el rival crecía a la contra desde el empate de Fran Cruz tras un error de Dani Giménez. El Extremadura culminó la remontada e incluso tuvo la sentencia a la contra.



En cinco minutos de locura, Christian Santos apareció de nuevo como salvador con el empate en el último minuto, pero en el descuento Óscar Pinchi noqueó a un Dépor que tendrá que sufrir.



Los de Fernando Vázquez ven apretarse la zona roja, que tienen a dos puntos, con la victoria del Numancia sobre la Ponferradina (1-0) y el empate del Lugo ante el Girona (2-2), siendo el cuadro gallego quien marca el descenso a falta de que termine este lunes la jornada.



--JORNADA 40.



- Sábado 11.



Racing-Huesca 1-0.



Las Palmas-Mirandés 1-0.



Cádiz-Fuenlabrada 0-1.



- Domingo 12.



Deportivo-Extremadura 2-3.



Lugo-Girona 2-2.



Numancia-Ponferradina 1-0.



Zaragoza-Oviedo 2-4.



- Lunes 13.



Almería-Rayo Vallecano 19:30.



Sporting-Málaga 19:30.



Alcorcón-Tenerife 21:45.



Elche-Albacete 21:45.