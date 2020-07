Fútbol/Primera.- (Previa) Villarreal, Real Sociedad y Getafe quieren asegurar Europa y el Alavés, alejar el descenso

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Villarreal busca este lunes (19.30 horas) asegurar su presencia en Europa la próxima campaña ante una Real Sociedad que ansía lo mismo, en una trigésima sexta jornada de LaLiga Santander en la que el Deportivo Alavés tratará de espantar el fantasma del descenso ante el Getafe (19.30 horas), que quiere garantizar su billete para la Europa League.



Los castellonenses (57) han materializado un regreso espectacular tras el parón por la pandemia de coronavirus, con 19 de 24 puntos posibles, aunque previsiblemente los números no le alcanzarán para la 'Champions' a falta de solo tres partidos; si el Sevilla (63) gana este domingo al Mallorca, se quedarán casi sin opciones -aunque tienen el golaveraje ganado a los nervionenses-.



En ese caso, necesitarían ganar los dos últimos partidos y que los de Julen Lopetegui perdiesen en las mismas jornadas. De todas formas, lo que tienen en su mano es la Europa League, para la que lograrían el pase matemático a la fase de grupos con un triunfo este lunes en La Cerámica, ya que Valencia y Granada (50), primeros aspirantes a la zona continental, se quedarían muy lejos.



Valencianistas y nazaríes, sin embargo, siguen siendo un peligro para los donostiarras (51), que actualmente ocupan la última de las plazas de Liga Europa, de acceso a la previa. Para no sufrir, los de Imanol Alguacil tendrán que reponerse a una vuelta desastrosa tras el parón; en las ocho jornadas disputadas, solo han logrado cinco puntos.



Los sancionados Gerard Moreno, Vicente Iborra y Mariano Barbosa se unirán a las ausencias de Ramiro Funes Mori, Carlos Bacca y Ramiro Guerra en el 'Submarino Amarillo', aunque Javi Calleja recupera a Paco Alcácer, que ha superado una sobrecarga en el sartorio. El cuadro 'txuri-urdin' también contarán con numerosas bajas por lesión: Joseba Zaldua, Asier Illarramendi, Adnan Januzaj, Ander Guevara, Luca Sangalli y Jon Bautista.



ALAVÉS-GETAFE, OBJETIVOS OPUESTOS



Por su parte, el Deportivo Alavés, ya con Juan Ramón López Muñiz al frente del banquillo tras la destitución de Asier Garitano, necesita con urgencia una victoria que le permita distanciarse de la zona de quema, mientras que el Getafe quiere dejar atrás tres jornadas sin ganar para que no se les vaya el tren europeo.



Seis derrotas consecutivas, siete desde la reanudación, han puesto al equipo vitoriano en serios problemas. Ahora, marca la salvación con 35 puntos, uno menos que Eibar y Celta y solo tres más que el Mallorca, el primero de los conjuntos en descenso. Aunque con el golaveraje ganado a los bermellones, no puede permitirse tropezar en las últimas fechas, y más sabiendo que en el partido final reciben al FC Barcelona.



Los azulones, sextos (53), quieren asegurar la fase de grupos de la Europa League, y para ello deben afinar la puntería que les faltó en las tres últimas jornadas, en la que los de José Bordalás solo consiguieron un punto y solo anotaron un gol.



Rubén Duarte y Ximo Navarro no estarán con los locales, que podrían perder también a Fernando Pacheco e Ismael Gutiérrez. El cuadro madrileño tendrá hasta cuatro sancionados, Ángel Rodríguez, Allan Nyom, Xabier Etxeita y Damián Suárez, que se sumarán a la ausencia del lesionado Filip Manojlovic.



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Alavés - Getafe. González Fuertes (C.Asturiano) 19.30 horas.



Villarreal - Real Sociedad. Cuadra Fernández (C.Balear) 19.30 horas.



Granada - Real Madrid. Jaime Latre (C.Aragonés) 22.00 horas.