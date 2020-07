Fútbol/Primera.- Previa del Granada - Real Madrid

Los Cármenes, inicio de la cuenta atrás por LaLiga



El Real Madrid busca un triunfo decisivo ante un Granada que sueña con Europa



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid inicia este lunes ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes (22.00 horas/Partidazo en Movistar LaLiga) la semana final para la conquista del título de LaLiga Santander, tres últimos partidos que afronta con ventaja sobre su máximo rival, el FC Barcelona, y con el refuerzo de haber protagonizado un regreso inmaculado tras el parón por la pandemia de coronavirus.



Desde la reanudación de campeonato, los de Zinédine Zidane han enlazado ocho victorias consecutivas, una impresionante racha sustentada en la solidez defensiva, al mantener la portería a cero en seis de esos ocho encuentros -15 goles a favor y solo dos en contra-. En total, solo 21 tantos encajados que previsiblemente servirán para que Thibaut Courtois conquiste el Trofeo Zamora.



Aun así, en sus tres últimos choques ante Getafe (1-0), Athletic Club (0-1) y Deportivo Alavés (2-0) han necesitado adelantarse desde el punto de penalti, con Sergio Ramos dando la victoria en los dos primeros y Karim Benzema -ante la ausencia por sanción del capitán- abriendo la cuenta ante los babazorros.



Ni la presión del Barça (79), que el sábado se impuso con dificultad al Real Valladolid en Pucela (0-1), parecen poner nervioso a un conjunto blanco que, a falta de tres jornadas, atesora un punto de ventaja y el golaveraje ganado ante los catalanes.



"Es la última semana, tres partidos, la más difícil pero también la más importante. Cada equipo se juega cosas, queremos hacer otra vez un buen partido y meter energía solo en el partido de mañana. No se trata de cuentas, se trata de jugar los partidos. Enfocamos nuestra mente solo en el partido de mañana", advirtió Zidane en rueda de prensa.



Sin embargo, las cuentas son claras; si gana este lunes en Granada, el jueves podría disponer de su primer 'match-ball' ante el Villarreal en el Alfredo Di Stéfano, y, si no, debería esperar hasta la última fecha ante el Leganés en Butarque. Osasuna y Alavés serán los últimos rivales de los de Quique Setién, atentos a cualquier tropiezo blanco.



El técnico francés recupera ante los nazaríes a dos de sus baluartes defensivos tras cumplir sanción, Ramos y Carvajal, pero volverá a lamentar las ausencias de Nacho Fernández y Marcelo, así como las de un Mariano Díaz que ha trabajado al margen y de un Luka Jovic que permanece aislado en su domicilio después de que alguien de su círculo cercano haya dado positivo por coronavirus.



Al frente del ataque, Vinicius podría acompañar a un Karim Benzema que persigue a Leo Messi en la lucha por el Pichichi; el francés, con 18 goles, se encuentra ya a cuatro del argentino.



EL MEJOR GRANADA DE LA HISTORIA



Por su parte, el Granada está fraguando la mejor temporada de su historia en la máxima categoría, y todavía tiene opciones de coronarla con el billete para competiciones europeas; la victoria del último día ante la Real Sociedad (2-3) ha dado fuerza a los de Diego Martínez para empujar con todo en esta semana final.



De hecho, los andaluces son novenos con 50 puntos, los mismos que el Valencia, dos más que el Athletic Club y a una sola unidad de la Real Sociedad, que marca la zona continental. Los 14 triunfos este curso, los mismos que en su mejor temporada hasta el momento, la 1971-72, todavía son mejorables si son capaces de superar a los madridistas, al RCD Mallorca o a los bilbaínos.



Desde que en febrero de 2013 lograron superar al cuadro blanco con un gol en propia puerta de Cristiano Ronaldo, los nazaríes arrastran nueve derrotas consecutivas ante su rival del lunes. "Donde no llegue el físico, tiene que llegar la motivación, la energía, la pasión, el compromiso por los compañeros con los que llevas luchando durante todo el año, la identificación con una ciudad como Granada...", enumeró Diego Martínez en la previa del choque.



Para ello, el preparador gallego deberá suplir las bajas de Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez y Maxime Gonalons, y se mantiene pendiente de Álvaro Vadillo y de un exjugador blanco, Jesús Vallejo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



GRANADA: Rui Silva; Víctor Díaz, Martínez, Germán, Duarte, Neva; Herrera, Puertas, Eteki, Machís y Carlos Fernández.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Vinicius y Benzema.



--ÁRBITRO: Jaime Latre (C.Aragonés).



--ESTADIO: Nuevo Los Cármenes.



--HORA: 22.00/Partidazo en Movistar LaLiga.