Fútbol/Primera.- (Crónica) El Sevilla agarra el cupo Champions y el Leganés apela a la épica

12/07/2020



El Sevilla se impuso (0-2) al Mallorca este domingo para dejar más que atado el billete a la Liga de Campeones de la próxima temporada, dentro del 'Top 4' de LaLiga Santander, en una jornada 36 que calentó y mucho la zona de descenso, donde el Leganés se apuntó a la épica venciendo al Valencia (1-0).



El conjunto andaluz lo tuvo fácil ante un Mallorca con el agua al cuello marcando el descenso pero que jugó impotente, incapaz de meter mano a un Sevilla superior. Ocampos, de penalti por manos ante del descanso, y En-Nesyri ya en los últimos minutos, certificaron un billete virtual de los andaluces, pendientes de un Villarreal casi desplazado ya a la Liga Europa.



Los de Julen Lopetegui siguieron su línea regular y volvieron a ganar, después de una primera parte de tregua. Ni un equipo ni otro quería perder, pero en los últimos minutos llegó el penalti. Tras el descanso, el Mallorca se sintió dominado sin remedio y permitió la asistencia del meta Bounou al 0-2 de En-Nesyri.



Por abajo, con esta derrota del Mallorca, Valladolid y Eibar se ven salvados de manera matemática. El cuadro vasco abrió el domingo venciendo (0-2) a un Espanyol ya descendido con un doblete de Edu Expósito desde el punto de penalti. Mientras, el Leganés empató los 32 puntos del Mallorca, con lo que ambos esperan ahora los tropiezos de Celta y Deportivo Alavés para soñar con la permanencia.



CUÉLLAR PERMITE SOÑAR AL LEGANÉS



El conjunto pepinero salvó la primera 'bola de partido' al vencer (1-0) a un Valencia que tiró la primera parte y en la segunda no pudo. Los de Javier Aguirre hicieron el gol en un penalti de los que dan de qué hablar esta temporada, aunque ni siquiera apareció el VAR, en una mano leve de Kondogbia. Rubén Pérez convirtió la pena máxima y el Leganés jugó crecido el primer tiempo.



Sin embargo, un Valencia que se juega Europa cambió la cara tras el descanso y Ferran la tuvo ya en el primer minuto. Los de Voro apretaron y recuperaron la confianza con la roja a Jonathan Silva. Al 'Lega' se le ponía cara de descenso con otro penalti por mano, pero Cuéllar apareció para quedarse el balón de Parejo. Resistió el equipo de Aguirre hasta el final, para esperar la carambola y sorprender a Athletic y Real Madrid en sus dos últimos partidos.



Además, la jornada dejó también la victoria (1-2) del Athletic Club ante un Levante que se dejó llevar sin nada serio en juego. Los vascos demostraron su ambición por la zona europea y también mucha pegada con Raúl García para convertir dos errores locales en el 0-2 antes del descanso. Bardhi recortó pero el Levante no aprovechó el cansancio del equipo bilbaíno, que resistió para verse séptimo.