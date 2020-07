Fútbol/Primera.- (Crónica) El Eibar acaricia la permanencia y mira al Sánchez-Pizjuán

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La SD Eibar ha dado un paso vital en su objetivo de la salvación después de imponerse, con un doblete de Edu Expósito desde el punto de penalti, al RCD Espanyol en el RCDE Stadium (0-2), en una trigésima sexta y antepenúltima jornada en la que podría celebrar la permanencia en LaLiga Santander si el RCD Mallorca cae este domingo ante el Sevilla FC.



Sin nada por lo que luchar tras confirmar el descenso la pasada jornada ante su eterno rival, el FC Barcelona, el conjunto blanquiazul se dejó ir en una primera mitad en la que le condenaron que dos errores en el área. Tras una parada providencial de Diego López ante un disparo de Kike García, una mano de Víctor Gómez permitió a Edu Expósito adelantar a los de José Luis Mendilibar desde el punto de penalti (min.25).



El centrocampista catalán fue también el encargado de incrementar la cuenta solo diez minutos más tarde, cuando Bernardo sacó a pasear una nueva mano en el área perica. Aunque el portero local adivinó el lanzamiento, Expósito cazó el rechace y puso el 0-2 (min.36).



El dominio en la segunda mitad no bastó a los de Rufete para evitar la derrota, que deja un amargo sabor de boca en sus últimos días en Primera. El conjunto armero (39), por su parte, podría celebrar este mismo domingo su permanencia en la máxima categoría si el Mallorca (32), que marca la zona de descenso, cae ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.