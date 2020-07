Fútbol/Calcio.- (Crónica) Un buen Nápoles permite un empate al Milan

12/07/2020 AC Milan DEPORTES Spada/Lapresse via ZUMA Press/dp / DPA



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Nápoles no pudo rubricar un gran partido con la victoria este domingo ante el AC Milan, donde ambos equipos empataron (2-2) en la jornada 32 de la Serie A, en zona europea en la tabla.



El conjunto napolitano sigue creciendo tras el confinamiento, para avisar al Barça de cara a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones. Los de Gattuso fueron mejores que un Milan que eso sí se adelantó por medio de Theo. Di Lorenzo empató en el San Paolo y ya en la segunda parte Mertens hizo el 2-1.



El dominio y las ocasiones fueron locales, pero en un penalti, convertido por Kessie, llegó el empate que no logró cambiar el Nápoles pese a ser mejor. El equipo napolitano, campeón de la Coppa y con billete a la Liga Europa, es sexto, mientras que el Milán es séptimo con buen colchón para volver a jugar competición continental.



Además, la jornada dejó los empates 'in extremis' de Parma, aún con la zona europea en mente, y Fiorentina ante Bolonia (2-2) y Verona (1-1). Por abajo, el Genoa salió de la zona de descenso con su victoria (2-0) sobre la SPAL y con el empate del Lecce, que entra en zona roja, ante el Cagliari. La Sampdoria escapó de ahí con un 1-3 ante el Udinese.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA



-Sábado.



Lazio - Sassuolo 1-2.



Brescia - Roma 0-3.



Juventus - Atalanta 2-2.



-Domingo.



Genoa - SPAL 2-0.



Cagliari - Lecce 0-0.



Fiorentina - Verona 1-1.



Parma - Bolonia 2-2.



Udinese - Sampdoria 1-3.



Nápoles - Milan 2-2.



-Lunes.



Inter - Torino.