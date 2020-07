Fórmula 1/GP Estiria.- Sainz: "El mal 'pit stop' nos ha costado un quinto puesto"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que la clave de su carrera en el Gran Premio de Estiria, en la que ha acabado noveno tras salir tercero, ha estado en una mala parada en boxes, que le ha costado "ese quinto puesto que se podía haber conseguido con una carrera normal".



"Ahí ha estado la clave de la carrera. Después de un 'pit stop' tan malo, que creo que ha sido de ocho segundos, he tenido que salir en tráfico; al salir en tráfico, he tenido que usar el neumático para adelantar a todos los coches. He destrozado el neumático y la carrera se me ha hecho muy larga", declaró a Movistar F1 tras la carrera.



En este sentido, el madrileño explicó que el desgaste de las gomas le ha impedido mejorar posiciones en el tramo final de la cita. "No es que faltase ritmo, es simplemente que el neumático iba muy usado de las primeras diez vueltas después del 'pit stop', intentando aguantar a los Racing Point, que hoy estaban en otra liga. Al final, cuando hemos parado a poner otro neumático, hemos hecho vuelta rápida, pero valía de poco, porque la clave ha estado en ese 'pit stop' y en esas diez vueltas después del 'pit spot'", subrayó.



Por ello, haber marcado la vuelta rápida de la prueba al final tras cambiar a neumático blando "es lo de menos". "La vuelta rápida es porque ya estábamos en tierra de nadie. Lo que está claro es que ese 'pit stop' nos ha costado ese quinto puesto que se podía haber conseguido hoy con una carrera normal. Ha sido una pena", finalizó.