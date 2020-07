Florida establece un nuevo récord con 15.300 nuevos casos de coronavirus en un día

Personas con tapabocas esperan ingresar al Memorial Regional Hospital en Hollywood, Florida, EE.UU., el 8 de julio de 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 12 jul (EFE).- Florida batió este domingo el récord de nuevos casos de COVID-19 al sumar esta jornada 15.300 confirmados, según el recuento del Departamento de Salud estatal que ya eleva la cifra total a 269.811 contagios y 4.242 muertes por la enfermedad, 95 en las últimas 24 horas.

El récord de casos diarios estaba anteriormente en los 11.458 nuevos del 4 de julio pasado, y en cuanto a los decesos, el día que ha habido más fue el jueves último, cuando llegaron a 120.

Considerado el cuarto estado por contagios del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en EE.UU., Florida tiene en estos momentos 18.271 personas ingresadas en centros médicos.

De acuerdo con la Agencia para la Administración de la Atención Médica (AHCA), actualmente se dispone de un 23,59 % de camas de hospitales para ingresos generales, y de un 18,81 % de camas en cuidados intensivos (UCI).

El condado Miami-Dade, con 2,7 de los 21 millones de habitantes del estado, continúa siendo el epicentro de la pandemia y este domingo reporta 64.444 casos y 1.139 fallecimientos desde el 1 de marzo que comenzó la contabilidad.

Este condado se ha visto obligado a retroceder en algunos aspectos de su reapertura económica al permitir a los restaurantes servir comida solo en áreas exteriores, lo que ha provocado una protesta de propietarios y empleados.

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, instó a la población en las últimas horas a usar mascarilla faciales en todo momento en áreas comunes.

"Muchos me preguntaron sobre nuestras últimas medidas para reducir los casos de COVID-19. Mi objetivo es continuar abriendo la economía de manera segura. Desafortunadamente, los números en este momento no nos permiten hacerlo", apuntó Giménez vía Twitter.

Por su parte, el condado Broward, el segundo más afectado, reporta hoy 30.025 casos y 464 muertes, mientras que el tercero, Palm Beach, cifra el recuento en 21.018 contagios y 606 muertes.

Monroe, el condado que agrupa a los turísticos Cayos de la Florida, ha visto un aumento significativo en los últimos días y esta jornada reporta 572 casos y 6 fallecimientos. Su máximo diario hasta ahora era el de ayer, cuando reportó 74 casos nuevos.

El pasado jueves, la organización del festival callejero Fantasy Fest, que cada año atrae a decenas de miles de turistas en Cayo Hueso, en el extremo occidental de los islotes del sur de Florida, anunció que el evento no se celebrará en octubre por primera vez en 41 años, debido a la pandemia de la COVID-19.

Desde el 1 de marzo, el estado ha realizado 2.576.813 tests de coronavirus, de los cuales un 10,5 % ha dado positivo.

Florida ocupa el cuarto lugar de contagios por COVID-19 en el país, según la Universidad Johns Hopkins, solo superado por los estados de Nueva York, California y Texas.

El país llegó este domingo a 3.269.531 casos confirmados de COVID-19 y 134.898 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la misma universidad.