Flamengo vence por 2-1 al Fluminense y se acerca al título carioca

En el tradicional clásico Fla-Flu, el equipo más popular de Brasil demostró una vez más su potencial al derrotar en la cancha a su eterno rival tricolor, con goles de los delanteros Pedro y Michael. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Río de Janeiro, 12 jul (EFE).- El Flamengo, vigente campeón brasileño y de la Copa Libertadores, dio un paso más para alcanzar el título del Campeonato Carioca al vencer por 2-1 al Fluminense en el partido de ida de la final del torneo, jugado este domingo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En el tradicional clásico Fla-Flu, el equipo más popular de Brasil demostró una vez más su potencial al derrotar en la cancha a su eterno rival tricolor, con goles de los delanteros Pedro y Michael.

Al conjunto comandado por el técnico portugués Jorge Jesús le basta un empate en el partido de vuelta, el próximo miércoles también en un Maracaná sin público, para quedarse con el título del Campeonato Carioca, el torneo regional que enfrenta a los clubes del estado brasileño de Río de Janeiro.

Pedro, exjugador y promesa del Fluminense, abrió el marcador a favor del Flamengo a los 26 minutos, tras una jugada iniciada por el mediocampista Vitinho.

El empate tricolor llegó en el segundo tiempo con un gol del atacante Evanilson, a los 75, pero el Flamengo retomó la ventaja diez minutos después con la anotación de Michael.

El Flamengo, que el miércoles anterior perdió la posibilidad de coronarse campeón del torneo carioca al ser derrotado en los penaltis (3-2) por el Fluminense en la final de la Copa Río, dominó en la cancha durante el encuentro este domingo.

El equipo negro y rojo destacó especialmente en el período inicial y, aunque no tuvo en su titular al delantero Bruno Henrique por molestias en la pantorrilla, contó con la activa participación del lateral Rafinha y del delantero y goleador Gabriel Barbosa 'Gabigol', pese a que este fue expulsado en el minuto final del partido.

El atacante, goleador de la Libertadores y de la Liga el año pasado, iba a ser reemplazado por Leo Pereira pero demoró en salir, por lo que el juez mostró roja al final del juego, una decisión que de inmediato fue reclamada por Jorge Jesús, pues con la expulsión la estrella del Flamengo no podrá jugar el próximo miércoles en el cotejo que definirá el campeonato.

En el tiempo complementario el Fluminense tuvo una mejor actuación y recuperó parte del impulso con el que llegó al partido, pero las ganas no le alcanzaron para vencer al Flamengo.

Con una destacada participación del delantero Marcos Paulo, los aplausos se los llevó el arquero Muriel (la principal estrella en el partido del pasado miércoles por los dos penaltis que atajó) por su defensa en el que frenó varios intentos del rival.

El club tricolor tuvo que jugar sin al zaguero Nino, por una fractura en el tobillo izquierdo, y tampoco contó con el atacante Wellington Silva, que a última hora fue retirado de la final del Campeonato tras dar positivo este domingo por COVID-19.

Según los protocolos sanitarios del Campeonato, todos los jugadores, así como el equipo técnico de los equipos, deben someterse a la prueba del coronavirus horas antes de los partidos.