Eva Isanta desea que algún día se retomen las grabaciones de 'La que se avecina'

MADRID, 12 (CHANCE)



Eva Isanta fue otra de los rostros conocidos que no se quisieron perder el concierto de Mastodonte donde actúa su compañero de profesión Asier Etxeandia y el músico Enrico. La actriz apareció con una sonrisa de oreja a oreja que pudimos deducir debajo de la mascarilla que lucía, ya que sabemos que le encantan este tipo de eventos culturales.



De lo más sincera posible, Eva Isanta confesó que: "Hay que apoyar estos eventos, hay que apoyar la cultura". Y es que no le falta razón, más en estos tiempos en los que estamos viviendo una crisis mundial por la pandemia del Coronavirus.



La conocida actriz nos ha confesado cómo ha pasado estos meses de confinamiento: "A veces me cuesta reconocer que para mí ha sido como un momento de reflexión, de descanso, pero porque no estoy afectada personalmente, no he tenido ningún drama humano".



Una de las noticias que se hizo pública hace pocos meses, el final de La que se avecina, nos entristecía completamente. Eva Isanta nos ha desvelado, con toda la emoción que siente, que puede que el día menos pensado haya un regreso de esta serie que tanto nos ha entretenido: "La que se avecina ha terminado, pero no sabemos si definitivamente o habrá alguna posibilidad de retomarla, esperemos que sí".