Empresa de videojuegos Ubisoft anuncia dimisiones tras acusaciones de acoso sexual

El número dos del editor francés de videojuegos Ubisoft ha dimitido mientras se lleva a cabo una investigación interna sobre acusaciones de agresión y acoso sexual contra altos cargos, según un comunicado publicado el domingo por la compañía.

También dejan el puesto la directora de recursos humanos Cécile Cornet y el jefe de los estudios canadienses de Ubisoft Yannis Mallat, tras "un examen riguroso llevado a cabo por la compañía en respuesta a recientes acusaciones de mala conducta y comportamientos inapropiados", señala el editor, que se declara determinado a aplicar cambios.

El número dos de la empresa "Serge Hascoët ha optado por dimitir de su cargo de director creativo, con efecto inmediato", que será asumido de forma interina por Yves Guillemot, presidente director ejecutivo de Ubisoft, subrayó.

"Ubisoft no ha sido capaz de garantizar a sus colaboradores un ambiente de trabajo seguro e inclusivo", lamentó Guillemot, citado en el comunicado difundido a primeras horas del domingo.

"Esto no es aceptable. Cualquier comportamiento tóxico se opone completamente a los valores con los que nunca he transigido y con los que no transigiré", afirmó el dirigente.

Guillemot "supervisará personalmente una modificación completa del modo de colaboración de los equipos creativos", prometió Ubisoft, que entre sus franquicias más exitosas destacan "Assassin's Creed", "Far Cry", "Rayman" o "The Crew".

La empresa, que cuenta con 18.000 empleados en el mundo, "también ha decidido reestructurar y reforzar la función de recursos humanos" y "auditará y mejorará sus procedimientos y políticas" en este ámbito, aseguró.

