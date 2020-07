El presidente de Ecuador se comunica con su colega chino por las exportaciones de camarón

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno. EFE/ Jim Lo Scalzo/Archivo

Quito, 12 jul (EFE).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, informó este domingo que envió una carta a su colega chino, Xi Jinping, luego de que esa nación suspendiera las importaciones de camarones congelados de tres empresas ecuatorianas tras encontrar restos de coronavirus en su empaquetado.

"Apoyamos a nuestros exportadores de camarón con protocolos de inocuidad y bioseguridad reconocidos por el Gobierno chino", escribió el jefe de Estado en su perfil de la red social Twitter.

Y añadió que envió "una carta al presidente Xi Jinping para encontrar soluciones conjuntas, normalizar la situación y mantener nuestro prestigio internacional en ese mercado".

El sábado el Gobierno ecuatoriano ratificó que las exportaciones del país andino, en particular del segmento de alimentos, cumplen con todos los protocolos de bioseguridad.

Los productos cumplen con todos los protocolos de bioseguridad, tanto de la regulación nacional como de estándares internacionales, "razón por la que se han mantenido los envíos desde nuestro país hacia los diferentes mercados alrededor del mundo, incluso durante la pandemia global", señaló un comunicado de la Cancillería.

En el escrito se refirió a la notificación recibida en la Embajada del Ecuador en China por parte de la Administración General de Aduanas de ese país sobre la detección de trazas del ARN de coronavirus en la pared interna de un contenedor y en el empaque externo de camarón exportado hacia ese destino.

Apuntó que los resultados del análisis realizado por las autoridades de China advierten de que "el hallazgo no constituye un riesgo de contagio".

Esto se refuerza, además, con el hecho de que varias instituciones relacionadas con el ámbito sanitario a nivel mundial "ratifican que no se ha comprobado que el COVID-19 se transmita a través de los alimentos o de envases de productos alimenticios, incluyendo los de origen acuático, y por lo tanto no tienen un rol epidemiológico en su propagación", indicó.

NOTIFICACIÓN CHINA

La nota oficial agrega que la notificación de la Aduana de China "no constituye una sanción al país, ni al camarón ecuatoriano en particular".

La notificación de esa entidad señala que, en función de este hallazgo, se ha procedido con la suspensión de tres establecimientos que realizan exportación de camarón a China, y no se trata de una medida generalizada, en virtud de las buenas relaciones que mantienen ambos países, rezaba el comunicado.

La misma información de la autoridad aduanera de ese país -dijo- refleja que se realizaron 227.934 muestras para coronavirus, incluidas 43.964 muestras de productos, 147.568 a empaques internos y externos, y 36.402 ambientales, "dando como resultado: 1 muestra de la pared interna del contenedor y 5 muestras de empaque externo de camarón que dieron positivo".

El resto de pruebas, incluyendo el cuerpo mismo del camarón congelado "han sido negativas", indicó antes de agregar que los expertos de la autoridad China "consideraron que el resultado de la detección no significaba que fuera contagioso".

"El Gobierno Nacional ratifica la apertura para atender todas las preocupaciones que sean transmitidas por parte de las autoridades de control dentro y fuera del país, con la finalidad de garantizar la inocuidad y bioseguridad de los alimentos exportados desde Ecuador", señaló la nota.

El viernes, tras conocer la información procedente de China, Ecuador cuestionó que cepas del SARS-CoV-2 hayan podido sobrevivir en empaques de camarones blancos congelados exportados a China.

El titular de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, aseguró en una rueda de prensa que "no hay evidencia científica de que el virus se propague a través de los alimentos, y menos cuando estamos hablando de camarones que han viajado 50 días a -20 C".