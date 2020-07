El mexicano Raúl Jiménez guía el triunfo del Wolves

EFE/EPA/Richard Heathcote/NMC

Londres, 12 jul. (EFE).- El mexicano Raúl Jiménez guio el triunfo del Wolverhampton Wanderers ante el Everton (3-0) con un tanto que le permite sumar 16 en esta Premier League.

El delantero azteca adelantó a los suyos al borde del descanso al transformar desde los once metros una pena máxima que Lucas Digne hizo sobre Daniel Podence.

Jiménez, de 29 años, engañó a Jordan Pickford desde el punto de penalti e hizo su gol número 16 en esta Premier, a seis del Bota de Oro Jamie Vardy.

Antes, Jiménez gozó de una gran ocasión en la que se elevó la pelota dentro del área para hacer una chilena que atrapó bien colocado Pickford.

El Wolves busca asegurar su clasificación la próxima temporada para Europa y soñar, por qué no, con pelear por estar en la Liga de Campeones.

Los Lobos sentenciaron el encuentro en la segunda mitad cuando, nada más salir del túnel de vestuarios, Leo Dendoncker remató una falta colocado al corazón del área por Pedro Neto. El tercero, para redondear el partido, tuvo la firma de Diogo Jota, que controló un pase en largo con el pecho y lo alojó en el palo corto con un seco disparo con la zurda.

El Wolves aseguró los tres puntos en el Molineux Stadium y se afianza en la sexta plaza de la clasificación, a cuatro puntos del Leicester City y con uno de ventaja sobre el Sheffield United y cuatro sobre el Arsenal.

Los de Nuno Espirito Santo estarán atentos este lunes a la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre la sanción al Manchester City, puesto que si la apelación no prospera, el quinto puesto en la tabla dará acceso a la Champions, algo de lo que podría beneficiarse el Wolves.