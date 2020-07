Daniel Krauze: Peña Nieto fue un "caldo de cultivo" para López Obrador

Fotografía cedida por Ana Hop del 2 de octubre de 2018, del escritor mexicano Daniel Krauze posando en Ciudad de México (México). EFE/Ana Hop/SOLO USO EDITORIAL

México, 12 jul (EFE).- El escritor mexicano Daniel Krauze se sumerge en el oscuro mundo del poder en México con su nueva novela, "Tenebra", en la que explora la corrupción sistemática durante el mandato de Enrique Peña Nieto, un "caldo de cultivo" para el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

"La novela lo que retrata es cómo el sexenio pasado fue un caldo de cultivo absolutamente perfecto para que llegara Andrés Manuel López Obrador al poder", explicó este domingo Krauze (Ciudad de México, 1982) en entrevista telefónica con Efe.

El escritor apuntó que "un político que tiene un discurso contra la desigualdad y la corrupción" como López Obrador lo que necesitaba era un Gobierno "profundamente desigual y corrupto" como el de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Y es que "presidentes como López Obrador, Jair Bolsonaro o Donald Trump no llegan al poder de la nada", justificó.

"A su manera modesta, 'Tenebra' explica por qué estamos donde estamos y por qué está en el poder la persona que está en el poder", puntualizó.

EL INTERÉS POR LA CORRUPCIÓN

"Tenebra" (Seix Barral) llega tras ocho años de parón literario, en los que Daniel Krauze se ha centrado en su trabajo de guionista de series televisivas como la exitosa "Luis Miguel. La serie", de Netflix.

La novela aborda las historias contadas en primera persona de Julio Rangel y Martín Ferrer, dos personajes antagónicos que se mueven en el mundo de la política de los últimos años de Gobierno de Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La idea de escribir este libro partió de una conversación que mantuvo en 2016 con un amigo que trabajaba para un senador y que le reveló todo tipo de prácticas corruptas que suceden entre las bambalinas de la política.

"Mi amigo se puso a platicar y me puso los pelos de punta", rememoró Krauze, hijo del reconocido historiador mexicano Enrique Krauze y hermano del periodista León Krauze.

A diferencia de lo que pueda parecer, Daniel Krauze no está especialmente interesado en "la política que aparece en las primeras planas de los periódicos", pero vio en el mundo político un "vehículo para hablar de impunidad y corrupción".

"Desde mi primer libro he abordado estos temas que siempre me han obsesionado. Los usos y abusos del poder en México, de la gente adinerada y de clase alta", expresó el autor.

UNA NOVELA AMBICIOSA

Aunque sea un tema recurrente en las obras de Krauze, "Tenebra" es según su autor la novela "más ambiciosa" que ha escrito, mucho más que "Cuervos" (2007), "Fiebre" (2010) y "Fallas de origen" (2012).

"Es una novela mucho más complicada, con muchos más elementos, muchisísimos personajes y con dos voces en primera persona, lo cual fue un reto monumental para mí", dijo el autor, para quien también fue un proceso "más sabroso y divertido".

Mientras que sus obras anteriores partían de "experiencias muy personales", casi autobiográficas, "Tenebra" implicó más de tres años de investigación, hablando con decenas de personas del mundo político y estudiando leyes.

Uno de los grandes retos de Krauze fue dotar las 454 páginas de la novela de un estilo ágil para que se lea "sin que el lector se de cuenta de todo el trabajo de investigación que hubo detrás" en cuanto a legislación, ya que de lo contrario el resultado habría sido "muy tedioso".

PUBLICAR LIBROS EN PANDEMIA

"Tenebra" se publicó el pasado marzo, pero la presentación del libro tuvo que posponerse por la llegada del coronavirus, país que acumula 295.268 casos y 34.730 defunciones por la enfermedad.

"Estuve varios días de capa caída por no poder ir a presentaciones y firmas del libro, pero bueno, hay problemas mucho más grandes", confesó el autor, quien espera poder encontrarse pronto con sus lectores cuando se haya normalizando la situación.

Cuestionado sobre futuros proyectos, Krauze bromeó que "es como si acabas de tener un parto con cesárea y en seguida te preguntan cuándo vas a tener otro hijo".

"Cuando acabé 'Tenebra' lo primero que pensé es que mi siguiente libro será más sencillo, tendrá solo 70 páginas con un narrador en tercera persona. Pero vamos a ver, no sé de qué irá el siguiente libro aún", concluyó entre risas.