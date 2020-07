Cristiano presiona a Immobile y apunta a Lewandowski para la Bota de Oro

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Roma, 12 jul (EFE).- El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus Turín, con una racha de seis jornadas consecutivas viendo puerta y con 23 dianas en los últimos 18 partidos, ya acumula 28 tantos en la Serie A italiana y está a solo un tanto del máximo goleador Ciro Immobile, delantero del Lazio.

El doblete firmado este sábado desde el punto de penalti en el 2-2 contra el Atalanta fue trascendental para acercar al Juventus a su noveno título liguero consecutivo y, a nivel personal, le permitió reabrir la lucha particular con Immobile por ser el "capocannoniere" (máximo artillero) de la Serie A.

Tanto Immobile como Cristiano todavía cuentan con opciones de hacerse con la Bota de Oro absoluta, que actualmente terminaría en las manos del polaco Robert Lewandoeski, delantero del Bayern Múnich, quien acabó su año con 34 dianas.

Tras un comienzo de temporada con solo cinco goles en diez partidos y un mes de noviembre sin firmar ningún tanto con la camiseta del Juventus, Cristiano cambió de ritmo y volvió a ser una máquina de hacer goles.

En los siguientes 18 partidos ligueros jugados, Cristiano marcó 23 goles y, tras el parón forzado por el coronavirus, el luso ha anotado siete tantos en seis partidos, llevando de la mano a un Juventus todavía gris hacia la ya casi segura confirmación de su título.

La Bota de Oro, que Cristiano ganó cuatro veces en su carrera, parecía inalcanzable hasta el parón de marzo, pero la tremenda racha goleadora del número 7 del Juventus le permitió presionar con fuerza a Immobile a falta de seis jornadas para el final del torneo.

Y es que en la decimotercera jornada Immobile llevaba ya 15 goles, por los cinco de Cristiano. En la jornada 22, el delantero del Lazio sumaba 25 mientras que CR7 todavía llevaba 19.

Desde la reanudación del fútbol en Italia, a Immobile se les mojaron las pólvoras y anotó dos goles en cinco partidos (en el sexto estuvo de baja por sanción), mientras que Cristiano anotó siete en seis jornadas, hasta colocarse solo a un tanto del italiano.

Cristiano anotó sus 28 goles en 28 partidos ligueros mientras que Immobile los firmó en 31 encuentros. Ambos anotaron once tantos desde el punto de penalti.

En las próximas jornadas, Cristiano y el Juventus se enfrentarán a Sassuolo, Lazio, Udinese, Sampdoria, Cagliari y Roma. Por su parte, el calendario del Lazio de Immobile prevé Udinese, Juventus, Cagliari, Verona, Brescia y Nápoles.

CR7 lleva 18 goles en este 2020, nadie marcó tantos cuanto él, y acumula un total de 32 este año entre todas las competiciones. Ya ha marcado cuatro más con respecto al curso pasado, su primero en Turín, cuando acabó con 28 goles totales.

Superó los 30 goles anuales por décima vez en las últimas once temporadas y todavía tiene seis partidos ligueros, más los octavos de final de la Liga de Campeones, en la que el Juventus se medirá con el Lyon, para seguir mejorando sus números.

Andrea Montolivo