Coronavirus.- Confirmado un brote de más de 70 contagios en una granja en el oeste de Inglaterra

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Las autoridades locales han confirmado un total de 73 contagios entre los empleados de una granja del condado de Herefordshire, en el oeste de Inglaterra, en un brote especialmente delicado al tratarse de trabajadores ambulantes que podrían haberse desplazado por otras regiones.



El consejo local de Herefordshire ha confirmado que 73 de los 200 empleados de la granja AS Green and Co, con sede en Mathon, han dado positivo y se les ha ordenado la cuarentena inmediata dentro de las instalaciones, donde recibirán comida y bebida.



"Nuestro personal es nuestra prioridad, son empleados clave, muy trabajadores, que nos ayudan a proporcionar alimentos al país durante estos tiempos inusuales", ha hecho saber la compañía propietaria de la granja en un comunicado recogido por 'The Guardian'.



La directora de Salud Pública de Herefordshire, Karen Wright, ha llammado a la calma: "Si bien Herefordshire el primer lugar que experimenta un brote de este tipo, la situación no es del todo inesperada. Las pruebas rápidas en la granja nos han permitido comprender la transmisión y controlar la propagación de la infección", ha hecho saber.



El país ha registrado ya en torno a 289.000 contagios y el número de fallecidos por coronavirus es de 44.798.