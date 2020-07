Bolivia.- El ministro de Educación de Áñez denuncia que el MAS enseñaba "socialismo, marxismo y chanchullo" en escuelas

12/07/2020 El ministro de Educación de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA ABI



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, ha asegurado que durante el Gobierno de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las escuelas "se adoctrinaba" y "se enseñaba socialismo, marxismo y chanchullo".



"Ahora que tengo los documentos en el Ministerio, las escuelas normales formaban socialistas y marxistas. El Ministerio de Educación era un centro de adoctrinamiento y por eso retrocedió enormemente", ha afirmado en declaraciones a la televisión estatal.



En más del 70 por ciento de las normales superiores se enseñaba socialismo y marxismo y menos del 30 por ciento, educación didáctica pedagógica. Por eso ha reivindicado el "giro de 180 grados" a la educación en el marco de un proyecto democrático y una educación que prioriza el desarrollo de las inteligencias.



El cambio "radical" pasa por impulsar desde el Ministerio la "educación matemática, musical, verbal, valores de disciplina, respeto a la ley y a las autoridades".



"¿Qué se ha enseñado en los últimos años?: trampa, chanchullo y no respeto a la autoridad. Le han metido todo nomás. No fue una educación democrática. Hoy somos militantes de un proyecto democrático de educación y desarrollo de las inteligencias para formar técnicos lo más cercano a la producción", ha subrayado.



Además ha argumentado que las protestas y conflictos con el profesorado que pide su renuncia y la derogación del decreto que abre paso a la educación virtual "son impulsados por dirigentes por cuestiones políticas" y por ello "no responderá".



Para las zonas con dificultades de conexión con internet sobre todo en poblaciones rurales, se impartirá educación utilizando la televisión y la radio como medio alternativos.



Sin embargo, ha manifestado su disposición al diálogo porque "no es ningún improvisado en el tema de la educación" y porque sabe que "ningún cambio educativo puede realizarse sin los profesores".