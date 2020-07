Barkley califica de "circo" las declaraciones de justicia social en el deporte

El exjugador estadounidense de baloncesto Charles Barkley. EFE/ Etienne Laurent/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 12 jul (EFE).- El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Charles Barkley afirmó que las ligas deportivas y los jugadores han convertido los problemas de injusticia racial en un "circo", dando más importancia a quién se arrodilla o qué mensaje está escrito en la camiseta de un jugador, en lugar de hacer un cambio real.

"Lo que está sucediendo ahora es que nos estamos convirtiendo en un circo", dijo Barkley durante una aparición como invitado en CNBC.

"En lugar de hablar de igualdad, justicia racial y progreso económico pasamos todo el tiempo preocupándonos por quién está o no arrodillado, qué se dice en los autobuses, qué se dice en las camisetas. Creo que estamos perdiendo el objetivo", dijo.

"Necesitamos reforma policial y carcelaria. Esas son las dos prioridades en las que centrarse. Necesitamos policías y buenos, que vigilen a los que no lo son y cumplan con su gran labor de ayudar a toda la comunidad y mantener el orden", argumentó Barkley.

Sin embargo, la exestrella de la NBA consideró que "cuando pasamos todo el tiempo concentrándonos en lo que está puesto en la camiseta, eso va a tener un efecto contrario al objetivo que se quiere conseguir y mi preocupación es que esto se está convirtiendo en un circo en lugar de intentar hacer algunas cosas buenas".

La semana pasada, la NBA anunció que los jugadores que están en la "burbuja" de Orlando podrán usar mensajes relacionados con la justicia social, que la liga y el sindicato han aprobado, en lugar de sus apellidos, en la parte posterior de sus camisetas.

Frases como "La vida de las personas negras", "No puedo respirar" e "Igualdad" son algunos ejemplos.

Barkley, analista de Turner Sports, admitió que le preocupa que la promoción de tales mensajes de justicia social puedan desanimar a los aficionados que buscan escapar del mundo real, como siempre lo han hecho, con el deporte.

"Estamos en un país dividido", señaló Barkley. "Los deportes solían ser un lugar donde los aficionados podían ir y alejarse de la realidad. Ahora es una gran mezcla. Va a ser fascinante ver lo que pasa con ellos".

Barkley advirtió que "los aficionados están en desventaja, sufriendo por la pandemia del coronavirus y lo que menos que les interesa es ver a un montón de personas ricas, que siguen viviendo muy bien, hablando de las mismas cosas todo el tiempo sobre algo en lo que no creo que haya una respuesta correcta o incorrecta".

El exjugador de los Sixers de Filadelfia, Suns de Phoenix y Rockets de Houston subrayó que "la gente perdió empleos y lo último que quieren hacer es encender la televisión para escuchar argumentos sobre cosas políticas todo el tiempo. Va a ser muy interesante ver cómo reacciona el público cuando vuelva la competición".