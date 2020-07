Antonio Orozco nos sorprende con su gran cambio de imagen

MADRID, 11 (CHANCE)



Este confinamiento nos ha causado en nuestro interior lo mismo que las fechas de Navidad. Cuando va llegando el fin de año, son muchos los propósitos que nos ponemos para comenzar el nuevo año de la mejor forma posible. Pocos... son los que cumplimos, pero hay personas que se lo toman muy en serio y los llevan a cabo.



Esto es lo que ha pasado en este confinamiento. El haber estado encerrado en casa y lejos de nuestros familiares y seres queridos nos han hecho recapacitar más que nunca. Nos hemos establecido una serie de propósitos para que cuando pudiéramos ver de nuevo la luz del sol, no se nos olvidara por lo que habíamos pasado.



Antonio Orozco es ejemplo de ello, parece que el cantante se ha puesto manos a la obra para hacer un cambio de imagen radical. Y es que el artista está haciendo mucho ejercicio para poder tener la imagen que siempre ha querido tener, e imaginamos que también por motivos de salud.



El cantante se ha dejado ver en su perfil de Instagram con muchos kilos menos y luciendo un tipazo. Lo cierto es que Antonio tiene mucha fuerza de voluntad con todo lo que se propone y esto, no iba a ser menos. En las imágenes que ha subido a su red social hemos podido ver como se lo está tomando completamente en serio y entrena todo lo que pueda para no dar un paso atrás.