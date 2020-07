Afganistán.- El Gobierno afgano pide a los talibán que participen en el proceso de paz tras días de parálisis

Los talibán aseguran que "la guerra sigue" porque no les dejan "otra opción"



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Gobierno afgano, a través de su portavoz, Sediq Sediqqi, ha pedido este domingo a la insurgencia talibán que retorne a las negociaciones de paz tras varios días de parálisis, sumados a los meses de combates que han proseguido en paralelo a los intentos de la insurgencia y las autoridades para acercar posturas.



"Ya es hora de que los talibán renuncien a la violencia, adopten una postura realista y se decidan a participar en el proceso de paz", ha hecho saber el portavoz en Twitter, un día después de que seis civiles murieran y otros 12 resultaran heridos en una bomba en la carretera en la provincia de Ghazni, en el sureste del país.



Al mismo tiempo, el portavoz habitual de los talibán, Zabibulá Muyahid, ha protagonizado una trifulca con el director del Consejo de Seguridad de Afganistán, Javid Faisal, quien criticó a los insurgentes por persistir en la violencia, tras confirmar la muerte de 23 civiles la semana pasada en ataques talibán.



En respuesta, Muyahid respondió que era ilógico esperar que el grupo aceptara un alto el fuego antes de que comenzaran las conversaciones intra afganas. "No nos han dejado más opción que continuar con la guerra", ha lamentado el portavoz en Twitter.



"De hecho", ha añadido, "declaraciones y acusaciones irresponsables como éstas no van a resolver el problema: la clave es la liberación de los prisioneros, que debe completarse lo antes posible antes de las negociaciones, y esa es la única posición real y lógica".



Aunque el Gobierno ha liberado a centenares de prisioneros talibán, el propio Faisal ha asegurado esta semana que los insurgentes con delito de sangre, unos 600 reclamados por la cúpula talibán, permanecerán en la cárcel al haber sido condenados por asesinatos, ejecuciones o tráfico de drogas.