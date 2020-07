ADVISORY USA-NAVY/FIRE

Smoke seen rising from U.S. naval ship in California

Start: 12 Jul 2020 21:05 GMT

End: 12 Jul 2020 22:05 GMT

SAN DIEGO, CALIFORNIA, USA - bump shot of what appears to be a fire aboard the naval ship, USS Bonhomme Richard in San Diego

Restrictions:

BROADCAST: NO USE USA / NO USE CNN / NO USE VOA / NO USE DIGITAL

DIGITAL: NO USE DIGITAL

Source: NBC

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Disasters / Accidents

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com