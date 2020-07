Abren los colegios electorales en segunda ronda de presidenciales en Polonia

EFE/EPA/Wojtek Jargilo/Archivo

Varsovia, 12 jun (EFE).- Los colegios electorales abrieron sus puertas en Polonia este domingo en la segunda ronda de los comicios presidenciales que enfrentan al presidente saliente, el ultraconservador Adrzej Duda, y al liberal y alcalde de Varsovia Rafal Trzaskowski.

Los más de 27.000 centros de votación comenzaron a las siete de la mañana hora local (05:00 GMT) a recibir los votos de los cerca de 30 millones de electores convocados a estos comicios después de que en la primera ronda ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría.

En la primera vuelta del 28 de junio Duda obtuvo el 43,50 % de los votos emitidos, mientras que Trzaskowski se hizo con el 30,46 % de las papeletas.

Los centros de votación estarán abiertos hasta las 21:00 horas locales (19:00 GMT), cuando se conocerán los primeros sondeos realizados a pie de urna.

Antes de estos comicios el Gobierno comunicó que la votación será segura a pesar de las medidas aplicadas para impedir la propagación de la pandemia de coronavirus, que ya obligó a retrasar la celebración de la primera vuelta.

El ministro de Sanidad, Łukasz Szumowski, indicó que los centros de votación estarán obligados a respetar estrictas medidas sanitarias y que se deberán mantener las distancias mínimas entre las personas que acudan a ellos.

Szumowski aseguró que la primera ronda de las elecciones no provocó un aumento de las infecciones de COVID-19 en el país, donde los últimos datos oficiales indican que un total de 37.216 personas se contagiaron con el coronavirus y 1.562 murieron por la enfermedad.

La polémica por la persistencia de las autoridades en celebrar las elecciones presidenciales en primera ronda el 28 de junio marcó unos comicios en los que se permite la votación presencial y por correo.

Los últimos sondeos publicados antes de esta segunda convocatoria a las urnas indican que las posiciones de ambos contendientes están muy próximas.

Así, el sondeo del instituto Ipsos dio el viernes un 50 % de votos a Duda, mientras que asignaba al alcalde de Varsovia un 47 %; el organismo público CBOS por su parte acercaba las posiciones de los candidatos: un 44,4 % para el presidente saliente y un 44,6 % para Trzaskowski.

A pesar de la polémica que rodeó a la convocatoria de estas elecciones el coronavirus no ha sido uno de los temas centrales de la campaña, que ha enfrentado a los partidarios de la retórica nacionalista del Gobierno del PiS, que defiende supuestos valores tradicionales, con el discurso que reclama libertades y una Polonia encajada en Europa del rival de Duda.

En los últimos días el presidente polaco acusó a la vecina Alemania de intentar difamarle para influir en el resultado de los comicios porque un tabloide propiedad del conglomerado alemán Axel Springer publicó información relacionada con el perdón de Duda a un convicto por abusos sexuales.

Según el diario en marzo pasado Duda levantó la orden de alejamiento que pesaba sobre un hombre que había cumplido condena por abusar de su propia hija a petición de la joven en cuestión, ahora mayor de edad.

Duda protestó por lo que dijo se trataba de "una campaña despiadada, sucia, dirigida personalmente contra mí. ¿Los alemanes quieren elegir al presidente de Polonia? Eso es una injusticia y no lo permitiré", aseguró en un acto de campaña esta pasada semana.

En los últimos días ambos candidatos han lanzado mensajes hacia los votantes de ultraderecha que en la primera ronda manifestaron su preferencia por Krzysztof Bosak, candidato del partido Confederación (Konfederacja).

En la primera ronda, Bosak reunió un 6,78 % de los votos y con todos los sondeos preelectorales mostrando solo una diferencia de dos puntos por arriba o por abajo para Duda y Trzaskowski, esos votos podrían determinar quien gana y quien pierde los comicios. EFE

