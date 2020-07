Wanda Vázquez dice que el aumento de casos no es responsabilidad del Gobierno de P.Rico

En la imagen, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 11 jul (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, aseguró este sábado en conferencia de prensa que el Ejecutivo que lidera no es responsable del aumento de contagios de COVID-19 que se registra en las últimas fechas en la isla caribeña.

La reacción de Vázquez llega después de que el Departamento de Salud de la isla informara en su reporte de hoy de ocho nuevas muertes, lo que eleva los fallecimientos a 167.

Además, el Departamento de Salud indicó que se tomó acción contra dos establecimientos en Ponce, la principal ciudad del sur de la isla, que no cumplían con los requisitos de salud y violaban la orden ejecutiva que firmó la gobernadora, por lo que fueron clausurados.

Vázquez señaló que las alzas en contagios de coronavirus no es responsabilidad del Gobierno sino "de cada ciudadano y empresa", que son quienes deben "cumplir con los protocolos de seguridad".

"Yo voy a mirar y escuchar las recomendaciones de los médicos. No quisiera volver -a dar marcha atrás en la reapertura de sectores económicos- por el impacto económico", dijo la jefa del Ejecutivo.

"No voy a castigar a la industria porque es injusto para el que está cumpliendo. El que no está cumpliendo se va a exponer a que Salud le cierren su negocio", advirtió.

La gobernadora insistió en que no quisiera volver a cerrar comercios por el impacto para la economía.

"Salvamos miles de vidas cuando yo cerré. La proyección era de 6.000 a 12.000 muertes en Puerto Rico, eso yo no lo podía permitir", destacó.

"Nosotros mismos no podemos echar para atrás lo que hemos logrado, así que yo le pido a todas esas personas que están disfrutando que hay apertura, que cooperen y utilicen la mascarilla", dijo.

Vázquez destacó que el mayor problema al que se enfrenta Puerto Rico no es con el comercio ni el turismo sino con las actividades familiares en la isla, que atraen a miles de personas que viven en Estados Unidos.

Ante el aumento de casos la gobernadora indicó que el lunes se reunirá con parte del equipo de expertos médicos para escuchar sus recomendaciones.

El total de casos en Puerto Rico desde comenzó la pandemia asciende a 6.931.