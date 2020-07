Vidal asume que la liga no depende de ellos pero seguirán luchando

El centrocampista del FC Barcelona Arturo Vidal celebra tras marcar ante el Valladolid, durante el partido de Liga en Primera División que disputaron en el estadio José Zorrilla. EFE/R. García

Valladolid, 11 jul (EFE).- El delantero chileno Arturo Vidal ha asumido que la liga "no" depende de ellos, pero ha aclarado en declaraciones a la televisión, que "seguirán luchando hasta el final y, si no se consigue, llegar en las mejores condiciones a la Champions".

Vidal fue el autor del único gol del Barcelona ante un Real Valladolid que, según ha reconocido el jugador, "jugó bien" y Ter Stegen tuvo que "volver a ayudar" a su equipo con algunas intervenciones que impidieron puntar al rival y asegurar la victoria para el conjunto azulgrana.

Según ha explicado, "el partido no fue fácil, debido a la temperatura" y, en este sentido, ha admitido que les costó "entrar" en la segunda mitad, lo que permitió al Real Valladolid controlar el juego, de ahí que considere que deben "mejorar" de cara a los partidos finales de liga y a la Liga de Campeones.

Siete goles en su haber son "un buen rendimiento" pero, sobre todo, "si sirven para lograr el triunfo", como ha sucedido este sábado en Valladolid, y permitir a su equipo seguir en la lucha por el título de liga hasta el último momento, con lo que espera "seguir aportando".