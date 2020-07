Rahm supera el corte y se une a Niemann y Ortiz

En la imagen, el español Jon Rahm. EFE/José Méndez/Archivo

Dublin (Ohio, EE.UU.), 10 jul (EFE).- El joven golfista estadounidense Colin Morikawa mantuvo el liderato y amplió la ventaja en el torneo Workday Charity Open del PGA Tour al suspenderse por lluvia la segunda ronda, en la que el español Jon Rahm, segundo en la clasificación mundial, superó el corte provisional (-2) y se unió al chileno Joaquín Niemann y al mexicano Carlos Ortiz.

A pesar de la suspensión del final de la sesión de la tarde, los jugadores que todavía no habían concluido el recorrido están sin opción de superar a Morikawa, quien mañana, sábado, saldrá como líder para hacer el recorrido de la tercera ronda.

Morikawa, de 23 años, volvió a controlar su juego y golpes, lo que permitió que completase el recorrido del Muirfield Village Golf Club con un registro de 66 golpes (-6) que lo dejó con 131 (-13) al frente de la clasificación.

El golfista nativo de Los Angeles, que en el torneo anterior sufrió su primer fallo en superar un corte, confirmó que está en un gran momento de juego y reivindicó su condición de nueva promesa estadounidense.

"Volví a tener confianza en mi juego, hice buena selección de golpes y ya en el green estuve también decisivo", comentó Morikawa. "Es importante haber dado la vuelta a mi juego con relación a la pasada semana, pero ahora quedan las jornadas decisivas".

Morikava acabó el recorrido con nueve birdies y tres bogeys, incluidos dos en la segunda mitad (hoyos 13 y 18).

Su marca de 131 (-13) se quedó a un golpe del récord del curso establecido por Jason Dufner en 2017 en el Memorial.

El Workday Charity Open, que reemplaza el John Deere Classic cancelado solo para este año, se ha configurado un poco más fácil de lo que será para el Memorial el próximo año, con greens un poco más lentos y ásperos que no son tan altos o gruesos.

Los estadounidenses Kevin Steelman, de 41 años, y Justin Thomas, de 27 años, primero en el ránking del PGA Tour, ocuparon el segundo lugar con 134 golpes (-10), a tres golpes y serán rivales directos al título.

Steelman entregó la mejor tarjeta de la jornada con 64 golpes, ocho bajo el par, lo que le permitió subir 34 puestos en la clasificación.

Mientras que el golf español, con Rahm, que todavía está lejos de su mejor juego, estará presente en la competición del fin de semana después de firmar una tarjeta de 70 golpes (-2), que le dieron la oportunidad de sumar 142 (-2) y superar el corte en la sesión de la tarde.

El que también habían superado por la mañana, el joven golfista chileno Joaquín Niemann y el mexicano Carlos Ortiz.

Niemann acabó el recorrido en el Muirfield Village Golf Club con una tarjeta firmada de 72 golpes (par) y sumó 141, tres bajo el par, uno por encima de (-1) del corte oficial provisional.

El joven chileno de 21 años, que logró cuatro birdies, en el hoyo 17 hizo un doble bogey para acabar con cuatro que le impidieron tener mejor clasificación.

Ortiz hizo un gran recorrido al registrar 68 golpes, cuatro bajo el par, y llegar hasta los 142 (-2), que también lo coloca en posiciones de poder superar el corte, que no pudieron superar los argentinos Fabián Gómez (146, +2) y Emiliano Grillo (147, +3) junto con el venezolano Jhonattan Vegas (144, par) y el colombiano Sebastián Muñoz (145, +1).

A pesar de no hacer el corte, Muñoz estuvo entre los destacados de la jornada al entregar una tarjeta firmada de 66 golpes (-6) tras conseguir un eagle, en el quinto hoyo, y otros cinco birdies, pero en el último del recorrido (18) cometió el bogey que le impidió completar actuación que hasta entonces había sido impecable.