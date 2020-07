PGA: Justin Thomas lidera el Wordkay Charity Open en Ohio

El golfista Justin Thomas, quinto del escalafón mundial, se apoderó este sábado de la cima del torneo del PGA Tour Workday Open en Dublin (Ohio), al terminar la tercera ronda con una tarjeta con 66 golpes, seis bajo par, y tomar ventaja de dos disparos sobre el noruego Viktor Hovland.

Thomas, cuyos 12 títulos del Tour incluyen un gran triunfo en el Campeonato PGA del 2017, sumó seis birdies a su camino de 54 hoyos en tres rondas, para acumular 200 impactos (-16).

El noruego, quien marcha segundo, tuvo ocho birdies en una tarjeta de 66 golpes para totalizar 202 (-14). Tercero marcha el también estadounidense Collin Morikawa, quien comenzó el día con ventaja de tres disparos, pero cayó en la jornada con 72 impactos, parejo al campo, y un total de 203 (-13).

Los bogeys de Morikawa en el noveno y décimo abrieron la puerta a Thomas, quien aprovechó al máximo, rodando un putt birdie de 18 pies en el hoyo 11 para tomar la delantera. Logró dos birdies más en los hoyos 14 y 15.

"Me fue muy bien hoy", dijo Thomas. "He hecho esos putts cuando los necesité, he golpeado de forma genial y he tenido buenos golpes cuando lo necesitaba".

El chileno Joaquín Niemann es el mejor latinoamericano en el torneo, pero distante en el puesto 48 con un total de 214 golpes, dos bajo par, seguido del mexicano Carlos Ortiz con 216, parejo al campo, y ubicado en el lugar 59.

El español Jon Rahm lo hizo aún más distante en el puesto 62 con 217, uno sobre el par del campo.

El colombiano Sebastián Muñoz, el venezolano Jhonattan Vegas y los argentinos Fabián Gómez y Emiliano Grillo no sobrevivieron al corte del segundo día el viernes.

- Resultados del PGA Tour Worday Charity Open en Dublin (Ohio, Par 72):

1. Justin Thomas (USA) 200 (68-66-66)

2. Viktor Hovland (NOR) 202 (69-67-66)

3. Collin Morikawa (USA) 203 (65-66-72)

4. Sam Burns (USA) 205 (69-66-70)

. Kevin Streelman (USA) 205 (70-64-71)

6. Ian Poulter (ENG) 206 (68-69-69)

. Rory Sabbatini (SVK) 206 (69-68-69)

8. Gary Woodland (USA) 207 (73-68-66)

. Rickie Fowler (USA) 207 (72-69-66)

. Chase Seiffert (USA) 207 (68-69-70)

. Hideki Matsuyama (JPN) 207 (67-68-72)

. MJ Daffue (RSA) 207 (73-69-65)

...

48. Joaquín Niemann (CHI) 214 (69-72-73)

59. Carlos Ortiz (MEX) 216 (74-68-74)

62. Jon Rahm (ESP) 217 (72-70-75)

bb-meh/gfe