"Nuestra Belleza Latina" mira hacia atrás antes de buscar a su nueva reina

Fotografía de archivo personal cedida por la artista Alejandra Espinosa, quien posa para una sesión de fotos. EFE/ Archivo Particular Alejandra Espinoza

Miami, 11 jul (EFE)- Univision prepara la décimotercera temporada de su exitoso reality "Nuestra Belleza Latina", pero antes de comenzar la búsqueda de la nueva reina transmitirá a partir de este domingo tres programas especiales para "recordarle al público la historia de este programa tan diferente que le ha cambiado la vida a tanta gente".

Así lo informó en una entrevista con Efe la actriz, conductora y modelo mexicana Alejandra Espinoza, ganadora de la primera temporada y la encargada de conducir "NBL el reencuentro", quien aseguró que "nadie, ni siquiera Univision, sabía la joya que tenía entre las manos cuando decidió producir el reality".

En 2007, cuando comenzó el programa, la idea de fusionar un concurso de belleza con un programa al estilo "Gran Hermano" era algo inédito. También el de ofrecer un contrato laboral a la ganadora.

Desde el principio, con los premios y la corona, la reina tenía un puesto asegurado durante un año dentro de Univision.

La cadena de televisión estadounidense puso el show inicialmente en el horario de las noches de los martes. "Luego pasamos a los domingo"”, recordó Espinoza, quien con orgullo subraya que NBL es ahora tan conocido entre la comunidad latina de Estados Unidos, que "incluso alguien que no lo ha visto nunca sabe de qué se trata".

"También conoce al menos a una de las ganadoras, o los jueces, o la conductora. Es un programa que importa", indicó.

Tanto, que NBL se ha dado el lujo de luchar contra los paradigmas de belleza latina. Por ejemplo, entre las 11 reinas, solo hay una rubia.

La ganadora de 2018, además, fue la venezolana Migbelis Castellanos, que si bien fue Miss Venezuela, fue escogida en una temporada en la que se escogieron a propósito concursantes con pesos diferentes, mayores de 40 años y con diversas características físicas.

"El lema de esa temporada fue 'sin tallas, sin límites, sin excusas', pero fue llevar un poco más allá. Desde mi año no había un concurso en el que se aceptaran muchachas que nadie se imaginaba que podían ser reinas de belleza, entre las que me incluyo", indicó.

Para Espinoza, "'Nuestra Belleza Latina' ha demostrado lo que puede lograr una muchacha a la que le dan oportunidades".

"Alguien a la que sacan del rancho, a mí, por ejemplo, y la ayudan a prepararse y la apoyan", sentenció.

"Ninguna de nosotras somos la belleza típica. Somos mujeres con hambre, con garra", aseguró la artista, quien en los 13 años que han pasado desde su triunfo pasó de ser una especie de modelo en "El Gordo y La Flaca" a conducir concursos como La reina de la canción y La banda, además de los Premios Lo Nuestro, y ahora ser una de las actrices en la versión de 2020 de la telenovela "Rubí".

OSMEL, GISELLE Y MUCHAS REINAS

"NBL, el reencuentro" consistirá de tres programas en los que se recorrerán momentos importantes del programa desde la primera transmisión. Univision informó que regresarán muchos de los miembros del jurado, así como los conductores.

Entre los nombres mencionados están Giselle Blondet (presentadora de siete temporadas y jurado principal de la temporada 11), Carlos Calderón (miembro del jurado de la primera temporada), El Dasa (miembro del jurado de la temporada 11) o Julián Gil (miembro del jurado durante cinco temporadas).

También Jomari Goyso (miembro del jurado de las temporadas 9 y 11), Alicia Machado (miembro del jurado de la primera temporada) y Pedro Moreno (uno de los conductores de la temporada 8).

Asimismo, estarán las reinas: además de Espinoza y Castellanos, quien hará entrevistas detrás de cámara, participarán en el reencuentro las ganadoras Melissa Marty (2008), Greidys Gil (2009), Ana Patricia Gámez (2010), Nastassja Bolívar (2011), Vanessa de Roide (2012), Marisela de Montecristo (2013), Aleyda Ortiz (2014), Francisca LaChapel (2015) y Clarissa Molina (2016 / VIP).

Según Espinoza, también se incluirá al expresidente de la Organización Miss Venezuela Osmel Sousa, quien durante 10 temporadas ofrecía los comentarios ácidos y las críticas más duras a las concursantes.

Alicia Civita