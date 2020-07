Nikola Jokic, recuperado de coronavirus, podría unirse pronto a los Nuggets

En la imagen, el jugador de los Nuggets de Denver Nikola Jokic (c). EFE/Steve Dipaola/Archivo

Orlando (EE.UU.), 10 jul (EFE).- El entrenador de los Nuggets de Denver, Michael Malone, declaró este viernes que espera que el pívot titular, el serbio Nikola Jokic, se reúna con el equipo en los próximos días.

De acuerdo con una fuente cercana al equipo, Jokic está sano y volvió a dar negativo, pero no viajó con los Nuggets a Orlando (Florida), el martes, debido a problemas de logística de viaje.

Los Nuggets realizaron su primer entrenamiento en Orlando, sin la presencia de Jokic.

Pero Malone explicó en una llamada de Zoom con periodistas que "la esperanza es que él esté aquí pronto".

Después de los primeros entrenamientos del equipo en Walt Disney World, Malone explicó que "he hablado con él. Sé que está emocionado y con ganas de venir aquí. Está sano, se siente genial, espero que esté aquí pronto en los próximos días".

El mes pasado se supo que Jokic dio positivo al coronavirus mientras estaba en Serbia y que su regreso a los Estados Unidos se retrasó temporalmente.

Debido a lo anterior Jokic tuvo que pasar dos pruebas negativas de coronavirus en Serbia antes de viajar a Estados Unidos, donde necesitaba dos pruebas negativas más.

Malone reconoció que "no tenemos a todo nuestro equipo aquí", pero agregó que "no estamos dando ningún detalle al respecto. Estamos esperando que algunos de nuestros jugadores lleguen a la concentración del equipo".

Indicó que "con los jugadores que tenemos, estamos tratando la situación como una oportunidad de poder regresar al gimnasio y volver a conectarnos en el campo de juego".