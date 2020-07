Los Eagles penalizan a Jackson por sus polémicas declaraciones

En la imagen, el jugador de Philadelphia Eagles, DeSean Jackson (número 10) en un juego en Oakland. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Filadelfia (EE.UU.), 11 jul (EFE).- Los Eagles de Filadelfia penalizaron a DeSean Jackson el viernes por conducta perjudicial para el equipo.

Los Eagles dieron a conocer la información a través de un comunicado en el que indican que "Los Eagles de Filadelfia no toleran el odio hacia ningún individuo o grupo".

Agregan que "Creemos en el respeto y la igualdad para todas las razas, etnias y religiones. Nosotros, como organización, queremos ayudar a ser un instrumento para un cambio positivo. Esto sólo puede ocurrir mediante acciones deliberadas y un compromiso para aprender y crecer".

En el texto el equipo indica que "Hemos tenido una serie de conversaciones constructivas en los últimos días, no sólo con DeSean Jackson, sino también con muchos otros jugadores, miembros de la organización y líderes de la comunidad, que nos han llevado al punto donde estamos para dar los siguientes pasos".

Según los Eagles, "hoy hemos penalizado a DeSean por conducta perjudicial para el equipo", se lee en el comunicado.

Indican que el jugador "aceptó estas consecuencias y se disculpó. En nuestras muchas conversaciones con él, también se ha dejado en claro que esto es sólo el comienzo".

"Hemos discutido un plan concreto sobre cómo nosotros y él podemos sanar en el futuro. Él entiende eso para permanecer en el equipo, también debe comprometerse a apoyar sus palabras con acciones", dice el comunicado.

Agrega que "Nos ha alentado su deseo de educarse, pero todos entendemos que aún queda mucho trabajo por hacer. Continuaremos ayudando a DeSean en este proceso, y también sabemos que todos en nuestra organización necesitamos escuchar y aprender más sobre cosas que no nos son familiares o incómodas".

"Debemos continuar luchando contra el antisemitismo y todas las formas de discriminación, sin perder de vista la importante batalla contra el racismo sistémico", agregan.

Jackson, además de pagar la multa, tiene la intención de donar una cantidad significativa a los esfuerzos de la comunidad judía, dijo una fuente cercana al equipo.

La disciplina pone fin a una semana de condena por sus publicaciones en las redes sociales, que incluyeron un mensaje antisemita que atribuyó a Adolf Hitler.

Jackson habló con el dueño de los Eagles, Jeffrey Lurie, y el gerente general Howie Roseman, ambos judíos, el martes, dijo una fuente, y Lurie expresó su profunda decepción por las publicaciones de Jackson.

Poco después de su llamada telefónica el martes, Jackson y su representación se comunicaron con un rabino en Chabad Young Philly para discutir formas en que Jackson puede donar y trabajar con la organización.

El viernes, se reunió con el sobreviviente del Holocausto Edward Mosberg. Jackson también se reunió con un grupo que lucha contra el antisemitismo, indican las fuentes.

El receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, Julian Edelman, que es judío, invitó a Jackson al Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos en Washington, D.C., el viernes, Edelman publicó que él y Jackson habían hablado.

No quiero distraer de lo importante que es el movimiento Black Lives Matter y de cómo debemos permanecer apoyándolo", dijo Edelman en una publicación de vídeo separada, en la que agrega que "Creo que las comunidades afroamericana y judía tienen muchas similitudes".