Las muertes por COVID-19 en El Salvador ascienden a 254 y los casos llegan a 9.391

Personal médico ingresa a un paciente al nuevo hospital de cuidados intensivos para atender la pandemia COVID-19 el 25 de junio de 2020, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodigo Sura/Archivo

San Salvador, 11 jul (EFE).- Las muertes en El Salvador a causa de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 suman hasta este sábado 254 y los casos confirmados llegan a los 9.391, según datos oficiales.

De acuerdo con la información del sitio covid19.gob.sv, la nación centroamericana registra 9.391 contagios de COVID-19, de los que 3.621 son casos activos, 254 salvadoreños han muerto y 5.516 se han recuperado de la enfermedad.

El viernes, según los datos, se registraron 249 nuevos casos y 5 personas más fallecieron.

La capital de El Salvador, San Salvador, es la ciudad más golpeada por la pandemia con 1.533 casos, seguida del municipio de Soyapango con 672 casos. Ambos lugares son los principales centros de población del país y epicentros de la pandemia.

EJECUTIVO INSISTE EN ESTADO DE EXCEPCIÓN

A partir de julio la cifra diaria de contagios supera los 200.

El alza en los contagios se da en medio de la falta de acuerdos entre los órganos Legislativo y Ejecutivo para endurecer las medidas sanitarias para cortar el aumento de casos, lo que ha llevado a los alcaldes de las localidades más afectadas a tomar sus propios protocolos de salud para contrarrestar el virus.

El Gobierno de El Salvador insiste en que se apruebe un estado de excepción que incluya una cuarentena de 15 días para frenar la enfermedad.

El titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabí, señaló el viernes que se necesita "una intervención mayor, un régimen de excepción para hacer aislamiento y cuarentena porque el sistema de salud está a punto de colapsar, ya que un 58 % de los actuales casos son relacionados con la reapertura económica", que comenzó el 16 de junio pasado.

Sin embargo, el Parlamento salvadoreño no ve conveniente la aprobación de un estado de excepción y propone cuarentenas focalizadas en los municipios con más contagios y que sea el Ministerio de Salud el encargado de determinar cuáles serían los primeros 60 municipios que entrarían en esta medida, según lo ha informado el presidente de este órgano de Estado, Mario Ponce.

EXISTE UN SUBREGISTRO DE CONTAGIOS Y MUERTES

En medio de esta situación, la existencia de un subregistro de contagios y de muertes por COVID-19 ha sido confirmada por Alabí, según lo han informado medios locales.

El pasado 13 de julio, el ministro de Salud indicó: "sabemos que existe un subregistro, sabemos que existen pacientes que probablemente tienen coronavirus, pero no han tenido una prueba de PCR para confirmar que su diagnóstico es coronavirus".

"Se está manejando a todos los pacientes como casos de coronavirus, aunque sean sospechosos porque precisamente ese subregistro existe", dijo.

Alabí también señaló, el pasado 11 de julio, que el subregistro de casos de COVID-19 "puede ser hasta 10 veces mayor que las estadísticas proporcionadas, se trata de casos que no han podido ser diagnosticados".

Y agregó que "el Gobierno no quiere ocultar ese subregistro, y por eso entre los datos publicamos la cifra de casos sospechosos".