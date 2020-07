Las jugadoras del Dream se unen en contra de la propietaria Loeffler por sus comentarios

En la imagen, la senadora Kelly Loeffler, condueña del equipo Dream de Atlanta. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Atlanta (EE.UU.), 11 jul (EFE).- Las jugadoras del Dream de Atlanta se unieron para pedir que la copropietaria Kelly Loeffler deje el equipo, luego de que declarara que no tenía intención de vender su participación.

Poco después la cuenta oficial de Twitter del equipo compartió un mensaje de jugadoras que repudiaban colectivamente la crítica de Loeffler al movimiento de Black Lives Matter.

"Nuestro equipo está unido en el movimiento de Black Lives. No es extremo exigir un cambio después de siglos de desigualdad. Esta no es una declaración política. Esta es una declaración de la humanidad", indica el mensaje.

Entre las firmantes están las 12 jugadoras actualmente en Bradenton (Florida), donde la WNBA pronto comenzará a jugar en una 'burbuja' en la Academia IMG, así como la veterana Renee Montgomery, quien el mes pasado optó por salir de la temporada para concentrarse en temas de justicia social.

Montgomery escribió una carta abierta a Loeffler el viernes, diciendo: "Le invito amablemente a repensar su postura y unirse a una discusión conmigo".

Y agrega que "Si bien podría estar en el lado "correcto" de las elecciones de noviembre, está en el lado equivocado de la historia si no puede ver que Black Lives Matter es importante".

El viernes anterior, en un editorial publicado en el sitio web Daily Caller, Loeffler reiteró muchas de las críticas al movimiento Black Lives Matter que había hecho durante toda la semana en Twitter, apariciones en televisión y una carta a la comisionado de la WNBA, Cathy Engelbert.

En esa carta, Loeffler, firme defensora del presidente Donald Trump, designada para el Senado en diciembre pasado y que está en la boleta electoral este otoño, expresó su oposición a las iniciativas de la liga en apoyo del movimiento Black Lives Matter.

Esas iniciativas incluyen mostrar "Black Lives Matter" en el campo de juego de Florida y honrar a las mujeres que han muerto en relación con la acción policial o la presunta violencia racial.

En el editorial, expresando su oposición a la "politización de los deportes", abogó por colocar una bandera estadounidense en cada camiseta de cada jugadora.

En respuesta a los llamados para que venda sus acciones como copropietaria, Loeffler indicó en el editorial que no lo hará.

"Esto es Estados Unidos y no voy a inclinarme ante la mafia", escribió Loeffler. "No voy a renunciar al equipo debido a mis puntos de vista personales o políticos", añadió.

A principios de semana, la liga emitió un comunicado que decía que "la WNBA se basa en el principio de un trato equitativo y justo para todas las personas y nosotros, junto con los equipos y jugadores, continuaremos usando nuestras plataformas para abogar enérgicamente por la justicia social".