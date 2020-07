La permanencia y la clasificación para la Liga Europa pasan por Butarque

Vista del estadio de Butarque con las gradas vacías. EFE/Ballesteros/Archivo

Madrid, 11 jul (EFE).- Las posibilidades de permanencia en la Primera División española para el Leganés y la de alcanzar un puesto en la Liga Europa se pueden decidir este domingo en Butarque en un encuentro en el que ambos equipos quemarán uno de sus últimos cartuchos en pos de su objetivo.

Aunque la derrota puede no ser matemáticamente definitiva para ninguno, un resultado adverso e incluso un empate abocarán con muchas probabilidades a uno u otro al fracaso.

Si el Leganés no gana, este encuentro podría suponer la despedida de una categoría en la que ha militado cuatro temporada, aunque, pase lo que pase, a la conclusión del enfrentamiento el descenso no sería un hecho, pero podría consumarse cuando acabe la jornada.

La situación es delicada aunque hay confianza toda vez que el equipo ha logrado sacar cuatro puntos de seis como visitante en sus dos últimas cita ante el Espanyol y el Eibar, dos rivales directos por el mismo objetivo.

Además aunque nunca ha ganado al Valencia en los precedentes oficiales previos entre ambos, los tres últimos terminaron con empate a uno y los seis restantes con victoria del rival.

Por lo que respecta a la plantilla, los madrileños llegan con bajas importantes. Una de ellas es la de Óscar Rodríguez, quien permanece lesionado según indica el club y que sigue sin jugar aunque por momentos se mantiene la esperanza en que lo haga.

Asimismo también se lo pierden por problemas físicos el delantero argentino Guido Carrillo y los defensas Kenneth Omeruo y Unai Bustinza, este último en principio baja para lo que resta de temporada.

El Valencia afronta este encuentro consciente de haberse encontrado con una oportunidad que parecía imposible hace apenas cuatro días, cuando el partido en Mestalla contra el Valladolid se acercaba a su final con empate en el marcador.

El gol de Kang In Lee en el minuto 89 le dio un triunfo que combinado con la derrota este viernes de la Real Sociedad en su estadio ante el Granada ha cambiado casi por completo el panorama.

El equipo de Voro González, dentro de la inconsistencia que ha mostrado desde que se retomó la Liga, está ahora con su frágil moral algo más recuperada mozada y a solo un punto del equipo donostiarra y por tanto de la séptima plaza de la clasificación, la última que da derecho a disputar la Liga Europa.

Con un calendario accesible (tras este encuentro se medirá al descendido Espanyol y a un Sevilla que seguramente ya tendrá cerrada su presencia en la Liga de Campeones), parece que vuelve a tener en su mano llegar a Europa, sobre todo por el duelo que el lunes afrontará la Real en casa de un disparado Villarreal.

No parece que Voro vaya a introducir muchos cambios con las bajas de Cristiano Piccini, José Luis Gayà y Rodrigo Moreno además de la de Ezequiel Garay tras acabar su contrato.

Entre las dudas está la de la portería tras haber jugado en el último encuentro Jaume Doménech en lugar de Jesper Cillessen y la del lateral derecho, que se juegan Daniel Wass y Alessandro Florenzi. En el izquierdo, si Jaume Costa no mejora de sus molestias musculares, continuará el joven Adrián Guerrero.

En la parte de delante, la principal incógnita es qué jugador hará de enganche con Maxi Gómez, pues está la opción de mantener a Kevin Gameiro pero también de aprovechar la confianza de Kang In o de situar allí a Gonçalo Guedes, Ferran Torres o incluso Manu Vallejo.

Alineaciones probables:

Leganés: Cuéllar, Rosales, Awaziem, Siovas, Tarín, Silva, Ruibal, Kevin Rodrigues, Amadou, Rubén Pérez y Guerrero.

Valencia: Jaume Doménech, Wass o Florenzi, Diakhaby, Gabriel Paulista, Guerrero o Jaume Costa, Carlos Soler, Kondogbia o Coquelin, Parejo, Guedes, Gameiro o Ferran Torres y Maxi Gómez.

Árbitro: Melero López (Comité andaluz).

Estadio: Butarque

Hora: 17:30 (GMT)

Puestos: Leganés (19º, 29 puntos), Valencia (8º, 50 puntos).

La clave: La necesidad del Leganés, que podría descender al final de la jornada si no gana y en función de otros resultados y la del Valencia que se juega la presencia en la Liga Europa.

El dato: El Leganés nunca ha ganado al Valencia en los precedentes oficiales previos aunque los tres últimos terminaron en empate.

La frase: "Rescatamos 4 de 6 pero tampoco gusta", reivindicó el técnico Javier Aguirre sobre los resultados de su equipo en los dos últimos partidos.

Jaume Doménech: “Hay que ir a por el Leganés”

El entorno: Pese al empate contra el Eibar, entre algunos aficionados quedó la sensación de que el equipo debería haberse mostrado más ambicioso en aquel duelo, mientras que el valencia ha mejorado su ánimo tras la victoria in extremis ante el Valladolid.