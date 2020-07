La Fiscalía colombiana reconoce las interceptaciones ilegales a un exnegociador de paz

En la imagen, la vicefiscal general de Colombia, Martha Mancera. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 10 jul (EFE).- La Fiscalía colombiana reconoció este viernes que, utilizando plataformas oficiales, se espió ilegalmente al exministro colombiano Álvaro Leyva Durán entre el 19 de febrero y el 11 de julio de 2013, cuando era negociador del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC.

Así lo aseguró la vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, en una rueda de prensa en la que explicó que el teléfono móvil de Leyva Durán fue interceptado ilegalmente desde "una de las salas de la Policía Nacional a través de la Policía Judicial".

"Dentro de los lineamiento establecidos en el Código de Procedimiento Penal la interceptación es ilegal por cuanto la fuente anónima es falsa y los resultados obtenidos de las interceptaciones no se les impartió legalidad por parte de un juez de control de garantías", explicó Mancera.

Detalló que las comunicaciones de Leyva Durán, quien ha sido asesor de diferentes procesos de paz en Colombia, fueron espiadas ilegalmente dentro de un caso que investigaba la extinta Unidad Antinarcóticos de Interdicción Marítima (UNAID), del que no dio más detalles.

Mancera aseguró que la entidad "le informó al doctor Alvaro Leyva Durán su calidad de víctima dentro del caso que adelanta un Fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá por las denominadas 'chuzadas'", como se le conoce en Colombia a las interceptaciones hechas contra opositores, periodistas y líderes políticos que apoyan los procesos de paz con diferentes grupos armados.

El reconocimiento de la Fiscalía se dio en respuesta al derecho de petición que Leyva Durán radicó a través de sus abogados solicitando que se le informara si había sido interceptado ilegalmente.

En la época en que se realizó el espionaje el presidente de Colombia era Juan Manuel Santos (2010-2018), quien tras varios años de negociación con la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmó un acuerdo de paz en 2016.

La vicefiscal remarcó que la entidad "continuará investigando este caso, no solamente con quienes solicitaron la interceptación (...) sino también con los determinadores o personas que tenían interés para interceptar" al exministro.