Johnson insta a "no olvidar" la "enormidad" del genocidio de Srebrenica

El primer ministro británico, Boris Johnson. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 11 jul (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, instó este sábado a "no olvidar o negar" la "enormidad" del genocidio de Srebrenica, en el que más de 8.000 bosnios de religión musulmana fueron asesinados por el Ejército serbobosnio, y del que se cumplen este sábado 25 años.

"En muchos casos de este conflicto, que trajo violencia y destrucción a través de los Balcanes occidentales, muchas familias aún no saben qué pasó con sus seres queridos. Muchos perpetradores aún no han sido responsabilizados. Hay quienes prefieren olvidar o negar la enormidad de lo que sucedió. No debemos permitir que eso suceda", afirmó el líder conservador en un vídeo publicado en Twitter.

Destacó que la sociedad les debe a "las víctimas y a las generaciones futuras" recordar lo que pasó en Srebrenica, una ciudad al este de Bosnia Herzegovina, y "asegurar que nunca vuelva a suceder".

Entre el 12 y el 22 de julio de 1995, más de 8.000 bosnios musulmanes fueron ejecutados a manos de soldados del Ejército serbobosnio dirigidos por el general Ratko Mladic en Srebrenica y alrededores, una zona teóricamente protegida entonces por cascos azules de las Naciones Unidas.

Johnson afronta las críticas de 30 diputados de varios partidos para que se disculpe en relación a unos comentarios sobre la matanza que escribió en la revista Spectator en 1997.

"Al conmemorar el 25 aniversario de la atrocidad, es impensable que (Johnson) asista públicamente a eventos conmemorativos nacionales, sin haberse disculpado por tales comentarios", afirmó el grupo de parlamentarios, liderado por el laborista Tony Lloyd, en una carta dirigida al primer ministro.

En la misiva, los parlamentarios recogen textualmente lo que Johnson escribió: "'Bien, digo, el destino de Srebrenica fue terrible. Pero no eran exactamente ángeles esos musulmanes'".

Una portavoz del Ejecutivo dijo que esta cita "está claramente fuera de contexto" y que el primer ministro "en los últimos 25 años ha condenado constantemente el genocidio de Srebrenica como uno de los peores crímenes de la historia".